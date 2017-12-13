Bakan Bak, TFF 1.Lig temsilcilerini kabul etti
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, TFF 1. Lig Kulüpler Birliği Vakfı üyesi kulüp başkanları ile bir araya geldi.
- 13 Aralık 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 14:54
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Bayern'i İstanbul korkusu sardı
Toplam 29
Yorum
FC LİVERPOOL BEŞİKTAŞ DEPLASMANDA KORKAK OYNARSA ELENİR HERZAMAN OYNADIĞI AÇIK CESUR OYUNU OYNARSA 2-1 1-1 BİTİRİR GELİR EN KÖTÜ 2-1 YENİLİR EN İYİ 1-1
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Beşiktaş'ın hücum hattı suskun
Toplam 1
Yorum
Yeni hoca Bütün neden Şenolun takımın bünyesiyle oynamak Ne yapacakmış Rotosyon bir kendisi için yapsa çok iyi olacak Aklı üğleden sonrada çalışmıyor
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Tosic'ten rotasyon itirafı!
Toplam 2
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ozi doğru söz lakin yedeklerimiz le bile maç kazanmalıyız.ful defans yapan rakibi çözmenin yolu eskiden olduğu gibi yerden paslarla boğmak
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