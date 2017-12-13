 Bakan Bak, TFF 1.Lig temsilcilerini kabul etti – Fotomaç – 13 Aralık 2017 ;
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    13 Aralık 2017, Çarşamba
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    Bakan Bak, TFF 1.Lig temsilcilerini kabul etti

    Bakan Bak, TFF 1.Lig temsilcilerini kabul etti

    Gençlik ve Spor Bakanı , TFF 1. Lig Kulüpler Birliği Vakfı üyesi kulüp başkanları ile bir araya geldi.

    TFF 1. Lig'de mücadele eden Kulüplerin Başkanları adına ziyaret sonra Akın Çorap Giresunspor ve TFF 1.Lig Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Mustafa Bozbağ açıklamada bulundu. Bozbağ "Kulüp Başkanları olarak Bakanımızı ziyaret ettik, sorunlarımızı anlattık. Sağ olsunlar çözüm konusunda ciddi bir mutabakat sağladık. TFF 1. Lig kulüplerinin gelirini arttırmak için Türk futbolundaki sorunları enine boyuna konuştuk. Ben kendisine kulüpler birliği başkanı olarak teşekkür ediyorum" dedi.
    1. 13 Aralık 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 14:54
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