 Altınordu evinde gülmek istiyor – Fotomaç – 13 Aralık 2017 ;
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    13 Aralık 2017, Çarşamba
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    evinde gülmek istiyor

    Altınordu evinde gülmek istiyor

    TFF 1'inci Lig'de geçen hafta deplasmanda Grandmedical Manisaspor'u 2-1 yenerek 7 haftalık galibiyet hasretine son veren , pazar günü Bornova Stadı'nda oynayacağı Adana Demirspor maçına iddialı hazırlanırken evindeki kötü seriye de bitirmek istiyor.

    Bu sezon aldığı 5 galibiyetin sadece 1'ine sahasında imza atan , taraftarı önünde 14 puan kaybetti. Ligin zayıf rakiplerinden Gaziantepspor'u İzmir'de 3-0 yenebilen Altınordu, 4 beraberlik, 2 mağlubiyet elde etti.

    Ankaragücü, Adanaspor, Eskişehirspor ve Giresunspor'la yenişemeyen Altınordu, Çaykur Rizespor ve Gazişehir Gaziantep'e yenildi. Sahasında 11 gol atıp kalesinde aynı sayıda gol gören Altınordu, deplasmanda ise 4 galibiyet alarak 12 puan toplamayı başardı. Pazar günü kötü seriye son vermeyi hedefleyen İzmir temsilcisinde, Deniz ve Caner kart cezalısı. Teknik direktör Hüseyin Eroğlu'nun Deniz'in yerine Serkan'ı, Caner'in yerine de Murat'ı oynatması bekleniyor.

    1. 13 Aralık 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 11:39
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