Altınordu evinde gülmek istiyor
TFF 1'inci Lig'de geçen hafta deplasmanda Grandmedical Manisaspor'u 2-1 yenerek 7 haftalık galibiyet hasretine son veren Altınordu, pazar günü Bornova Stadı'nda oynayacağı Adana Demirspor maçına iddialı hazırlanırken evindeki kötü seriye de bitirmek istiyor.
Bu sezon aldığı 5 galibiyetin sadece 1'ine sahasında imza atan Altınordu, taraftarı önünde 14 puan kaybetti. Ligin zayıf rakiplerinden Gaziantepspor'u İzmir'de 3-0 yenebilen Altınordu, 4 beraberlik, 2 mağlubiyet elde etti.
Ankaragücü, Adanaspor, Eskişehirspor ve Giresunspor'la yenişemeyen Altınordu, Çaykur Rizespor ve Gazişehir Gaziantep'e yenildi. Sahasında 11 gol atıp kalesinde aynı sayıda gol gören Altınordu, deplasmanda ise 4 galibiyet alarak 12 puan toplamayı başardı. Pazar günü kötü seriye son vermeyi hedefleyen İzmir temsilcisinde, Deniz ve Caner kart cezalısı. Teknik direktör Hüseyin Eroğlu'nun Deniz'in yerine Serkan'ı, Caner'in yerine de Murat'ı oynatması bekleniyor.
- 13 Aralık 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 11:39
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Toplam 4
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Toplam 6
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ser bu yoruma kendinde inanmıyorsun değilmi Yaw he he he
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Asla vazgeçmezler
Toplam 10
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Kartalcan vodafone un en büyük özelligi rakibi ve hakemi anormal baski altina almasi.Penalti kirmizi kart hersey olabilir, cok sasiracaklar geldikleri
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