İşte Altınordu'nun yeni genç yeteneği

Kırmızı-lacivertlilerde Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu, geçen hafta deplasmanda oynanan Grandmedical Manisaspor karşılaşmasında orta saha oyuncusu 21 yaşındaki Muhammed Rıdvan Özdemir'i ilk kez 11'de görevlendirdi. Daha önce Altınordu'nun Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü turunda karşılaştığı Kars 36 Spor'a karşı 45 dakika görev yapan Rıdvan, Manisa'da ise 90 dakika sahada kaldı. İlk kez bir lig maçında görev almasına rağmen soğukkanlı görüntüsüyle dikkat çeken oyuncu futboluyla da beğeni topladı.



Rıdvan 2013-14 sezonunda Medipol Başakşehir altyapısından Altınordu'ya geldi. İzmir ekibinde U19 Elit Ligi ve U21 Ligi'nde görev yapan Rıdvan, 2015-16 sezonunun ikinci yarısında 2'nci Lig'de mücadele eden Tarsus İdman Yurdu'na kiralandı. Geçen sezonu ise 3'üncü Lig'de Karacabey Birlikspor'da geçiren futbolcu, Altınordu A Takımı'na girmeyi başardı. Altınordu'nun Rıdvan'ı bu sezonun ikinci devresinde de kiralamayı düşündüğü ancak oyuncunun Manisaspor müsabakasında performansı nedeniye bu kararından vazgeçtiği öğrenildi. Rıdvan'ın pazar günü Bornova Stadı'nda oynanacak Adana Demirspor sınavında da sahaya yine as kadroda çıkması bekleniyor.



GENÇLERDEN ANLAMLI ZİYARET

ALTINORDU'nun genç futbolcuları, engellilerin yaşadığı sorunları yakından hissetmek için İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Engelli Farkındalık Merkezi'ni ziyaret etti. Limontepe'deki merkezde engellilerin günlük yaşamda karşılaştığı sorunları deneyimleyen ve onlarla empati kuran U15 ve U16 takımı oyuncuları, özel parkuru tekerlekli sandalye ile dolaştı, görme, işitme ve ortopedik engelli bireylere özel hazırlanan uygulamaları kullandı. Gençler ayrıca otizm labirenti, üstün yetenekliler alanı, öğrenme güçlüğü alanı, karanlık ev ve market alanı gibi bölümleri de deneyimledi. Sportif Etkinlikler Şefi Yusuf Kocakaya, U15 Takımı Antrenörü Raif Albay, U15 Yardımcı Antrenörü Volkan Kaya ve U16 Yardımcı Antrenörü Fatih Demirel'in de katıldığı anlamlı etkinlik sonucunda tüm gençler, engelli bireylerle kendileri arasında empati kurmayı öğrendi.