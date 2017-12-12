Balıkesirspor'dan eski futbolcularına jest
TFF 1'inci Lig takımlarından Balıkesirspor Baltok'ta Başkan Remzi Boncuk ve yönetim kurulu üyeleri, kırmızı-beyazlı ekipte 1970 ve 1980'li yıllarda top koşturan futbolculara jest yaptı.
Yönetim, takımın Ümraniyespor ile yaptığı karşılaşma öncesi konakladıkları otelde eski futbolcuları yemeğe davet etti. Organizasyona teknik direktör Can Cangök ve futbolcular da katıldı. Yemekte Balıkesirspor'a geçmişte yaptıkları katkı için eski futbolculara plaket verildi, forma armağan edildi.
Başkan Remzi Boncuk, Balıkesirspor'a katkı sağlayan değerleri unutmadıklarını ve her fırsatta yad ettiklerini belirtti. Boncuk, yemeğe katılan eski futbolculardan Cavit Kurucu, Nezihi Tosuncuk, Sinan Nilüfer, Alpaslan Tekin, Abdullah Işıldak, Tahir Şener, Mustafa Çimen, Vedat Gülbay ve Reşit Koşar'a teşekkür ederek davete katıldıkları için şükran duyduğunu belirtti. Balıkesirspor'un eski futbolcuları da unutulmadıkları, anımsandıkları için onur duyduklarını belirtti. Gecede eski anılar anlatılırken duygulu anlar yaşandı.
- 12 Aralık 2017, Salı
- Güncelleme: 11:41
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''Çantada keklik değiliz''
Toplam 4
Yorum
Kartalpencesi vida geliyor, o zamana kadar takima monte olur tosic kaldirmaz bu maclari.Baskan, golcü degil de bize iyi bir sag bek lazim devre arasi
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Beşiktaş'tan taraftara Bayern uyarısı
Toplam 1
Yorum
izmirli cok iyi dusunulmus almanlar tuzak kurabilirler bu yuzden onemli turkiye bi gelsinler de werner gibi kulaklari cinlasin kaybetsek bile agir
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Beşiktaş, B. Münih'le eşleşince...
Toplam 33
Yorum
KONYALI BİR KONYASPORLU OLARAK BEŞİKTAŞIN BAYERN MÜNİH'İ YENEBİLECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM. KARŞIDAKİ BAYERN MÜNİH İSE BU TARAFTAKİ DE BEŞİKTAŞ.
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