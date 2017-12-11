"İlk 2 hedefimizden şaşmadık"

Sözeri, yaptığı açıklamada, Ankaragücü karşısında 2-0 öne geçmelerine rağmen sahadan beraberlikle ayrılmanın kendilerini üzdüğünü ifade ederek, "Anlık bireysel hatalar 2 puanımıza mal oldu. Yüksek tempolu ve önde götürdüğümüz maçın sonucu bu olmamalıydı. Hafta başından beri söylüyorum; Ankaragücü maçında alınacak 3 puan, bizi ilk 2 hedefi için kendimize getirecekti ama ilk 2 hedefimizden şaşmadık." dedi.

Bundan sonraki süreçte oyun kalitelerini sürdürerek sahadan istedikleri sonuçları almaya çalışacaklarını aktaran Sözeri, 15 Aralık Cuma günü deplasmanda karşılaşacakları Balıkesirspor Baltok karşısında kaybedilen puanları telafi etmek istediklerini vurguladı.

Sözeri, maça gelerek kendilerini yalnız bırakmayan taraftara da teşekkür ederek, evlerindeki tüm maçlarda benzer bir coşku görmek istediklerini, böylelikle hedefe ilerlemenin daha kolay olacağını kaydetti.