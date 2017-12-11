"İlk 2 hedefimizden şaşmadık"
TFF 1. Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep'in teknik direktörü Erkan Sözeri, 2-2 sonuçlanan Ankaragücü maçında 3 puan alamamalarına rağmen ilk 2 hedefinden uzaklaşmadıklarını belirtti.
Sözeri, yaptığı açıklamada, Ankaragücü karşısında 2-0 öne geçmelerine rağmen sahadan beraberlikle ayrılmanın kendilerini üzdüğünü ifade ederek, "Anlık bireysel hatalar 2 puanımıza mal oldu. Yüksek tempolu ve önde götürdüğümüz maçın sonucu bu olmamalıydı. Hafta başından beri söylüyorum; Ankaragücü maçında alınacak 3 puan, bizi ilk 2 hedefi için kendimize getirecekti ama ilk 2 hedefimizden şaşmadık." dedi.
Bundan sonraki süreçte oyun kalitelerini sürdürerek sahadan istedikleri sonuçları almaya çalışacaklarını aktaran Sözeri, 15 Aralık Cuma günü deplasmanda karşılaşacakları Balıkesirspor Baltok karşısında kaybedilen puanları telafi etmek istediklerini vurguladı.
Sözeri, maça gelerek kendilerini yalnız bırakmayan taraftara da teşekkür ederek, evlerindeki tüm maçlarda benzer bir coşku görmek istediklerini, böylelikle hedefe ilerlemenin daha kolay olacağını kaydetti.
- 11 Aralık 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 10:50
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İstanbul efendisi Trabzonspor
Toplam 1
Yorum
İSTANBULUN EFENDİSİ TRABZONSPOR ULAN
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Emre Mor için tam zamanı
Toplam 3
Yorum
seko valbuena çok top tutuyor bireysel oynuyor diye yedek kalırken daha kötüsü emre mor feneremi gelecek çok komik yaa
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BASTIRma
Toplam 11
Yorum
bjk advers Beşiktaş maçı kazanacağını maça başladığında belli ediyor Kayseride ağır çekim sanki üç dört sıfır önde, maçı rölantide tutan birtakım vardı
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