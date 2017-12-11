Giresunspor'da hedef ilk 2
AÇ Giresunspor Teknik Direktörü Metin Diyadin, Çaykur Rizespor galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada, kalan iki maçı da kazanıp, ilk yarıyı ilk ikinin içinde tamamlamak istediklerini söyledi.
"İSTENMEDİĞİM YERDE İKİ DAKİKA DURMAM"
Diyadin, istenmediği yerde iki dakika bile durmayacağını belirterek, sözlerine şöyle devam etti:
"Şundan emin olabilirseniz biz teknik adamız. Biz bir siyasi değiliz, böyle 8 tane 9 tane seçim kaybedip de görevine devam edecek kadar bir durumumuz yok bizim. Bugün varım ben, yarın olmaya bilirdim. Bu anlamda bugün de, yarın da, iki hafta sonra da her şey olabilir. Ben Rizespor'da da çalıştım. Benim burada ekonomik ya da o anlamda Giresunspor'a külfet bağlayacak hiçbir durumum yok. Ben istenmediğimde iki dakika dahi durmam. Bunun hiç ekonomi ile para ile alakası yok. Ben işimi yaparken düzgün yapmaya çalışıyorum elimden geleni yapmaya çalışıyorum."
- 11 Aralık 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 10:33
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Ozan Tufan’dan sürpriz gelebilir
Toplam 4
Yorum
fsm ozan fenerbahcenın futbolcusu degıl toptan korkan bır oyuncu bır defada parayı gorup sasıranlardan hak eden alır formayı
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Galaxy yolcusu
Toplam 4
Yorum
ALİ... MÜMKÜNSE EN UZAK NOKTASINA GİT. ŞAKA ŞAKA ARKANDAN KONUŞANLARA BAKMA SEN . BÜYÜK TOPÇU VE GÜZEL ADAMSIN. BJK YE AT YETER. SENİ SEVİYOZ
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Ozan Tufan’dan sürpriz gelebilir
Toplam 4
Yorum
fb aykut o çocuğuda yiyeceksin deyilmi tam form tuttu hemen harca senin işin bu zaten.
Giresunspor'da hedef ilk 2 haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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