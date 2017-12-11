Gazişehir Gaziantep'te Muhammet şoku!
TFF 1. Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep'in takım kaptanı Muhammet Reis'in, sakatlığı nedeniyle devreyi kapattığı bildirildi.
Kulüpten yapılan açıklamada, ligin 15. haftasında oynanan Ankaragücü maçında sakatlanarak oyunu yarıda bırakmak zorunda kalan Muhammet'in sağlık durumuyla ilgili bilgiler paylaşıldı. MR'ı çekilen Muhammet'in yapılan tetkikler sonucunda sol ayak arka adalesinde 2. derece yırtık tespit edildi. Bu sakatlık nedeniyle Muhammet Reis'in sezonun ilk yarısında kalan maçlarda forma giyemeyeceği kaydedildi.
Açıklamada, "Kaptanımıza geçmiş olsun dileklerimizi bir kez daha iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.
- 11 Aralık 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 16:18
-
G.Saray'da Muslera düşüşte
Toplam 7
Yorum
70 acemi yönetim yedek diye emekli kaleci aldılar bir oyuncu alırken yetiştirme yi düşünün .burumanın yerine hangi oyuncu geldi
-
Beşiktaş'tan sürpriz hamle! Fenerbahçe...
Toplam 12
Yorum
arsen l. Gökhan niye üye olacakmış ki.BJK de oynayan BJK li olacak diye kaide yok.İçinden geliyorsa olsun.Ayrıca BJK FB her takım dost olmalıdır.
-
Beşiktaş'ın rakibi Alman devi oldu
Toplam 58
Yorum
BelcikaliAslan zor bir rakip, ama ustesinden gelir insallah bjk. basarilar simdiden.
Gazişehir Gaziantep'te Muhammet şoku! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.