Gazişehir Gaziantep'te Muhammet şoku!

Kulüpten yapılan açıklamada, ligin 15. haftasında oynanan Ankaragücü maçında sakatlanarak oyunu yarıda bırakmak zorunda kalan Muhammet'in sağlık durumuyla ilgili bilgiler paylaşıldı. MR'ı çekilen Muhammet'in yapılan tetkikler sonucunda sol ayak arka adalesinde 2. derece yırtık tespit edildi. Bu sakatlık nedeniyle Muhammet Reis'in sezonun ilk yarısında kalan maçlarda forma giyemeyeceği kaydedildi.

Açıklamada, "Kaptanımıza geçmiş olsun dileklerimizi bir kez daha iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.