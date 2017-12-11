 Eskişehir’de kritik 90 dakika – Fotomaç – 11 Aralık 2017 ;
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    11 Aralık 2017, Pazartesi
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    Eskişehir’de kritik 90 dakika

    Eskişehir’de kritik 90 dakika
    TFF 1. Lig'de zor günler geçiren iki takım bugün Eskişehir'de kozlarını paylaşacak. Alt sıralardan kurtulmayı hedefleyen Es Es, taraftarı önünde son sıradaki Gaziantepspor'u ağırlayacak. Yeni Eskişehir Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 18.00'de başlayacak ve beİN Max 1'den yayınlanacak. Kritik müsabakayı Zorbay Küçük yönetecek.
    1. 11 Aralık 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:50
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