Altınordu deplasmanda güldü

TFF 1. Lig'deki Ege derbisinde Altınordu, Manisaspor'u deplasmanda 2-1 yendi.

TFF 1. Lig'in 15. hafta mücadelesinde Grandmedical Manisaspor, sahasında ağırladığı Altınordu'ya 2-1 mağlup oldu.



Maçtan dakikalar

8. dakikada Manisaspor atağında İsmail Haktan'ın düşürülmesiyle kazanılan serbest vuruşu Bilal Sebaihi kullandı. Sebaihi'nin sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Erce'de kaldı.

21. dakikada ani gelişen Altınordu atağında ceza sahası içinde Barış Alıcı'nın düşürülmesi sonucu hakem penaltı noktasını gösterdi ve Mustafa Sevgi ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

22. dakikada kazanılan penaltı vuruşunda Kerim Avcı, kaleci Göktuğ'un solundan meşin yuvarlığı kaleyle buluşturdu. 0-1

29. dakikada Altınordu atağında ceza sahası içinde Erdoğan'ın sol çaprazdan şutunu kaleci Göktuğ uzanarak kurtardı.

34. dakikada Manisaspor atağında ceza sahası içinde meşin yuvarlağa sert vuran İsmail Haktan'ın şutu az farkla dışına çıktı.

38. dakikada G. Manisaspor'un atağında kazanılan serbest vuruşta İsmail Haktan'ın şutu az farkla dışarı çıktı.

44. dakikada Bilal Sebaihi'nin ara pasına hareketlenen İsmail Haktan'ın ceza sahasının hemen dışından gerçekleştirdiği vuruşta top az farkla auta çıktı.

51. dakikada sol kanattan ani gelişen Manisaspor atağında ceza sahası içinden İsmail Haktan'ın ara pasına hareketlenen Perovic topu ağlarla buluşturdu. 1-1

66. dakikada Manisaspor atağında Perovic'in ceza sahasının dışından çektiği şut kaleci Erce'de kaldı.

71. dakikada topu elle kontrol eden Musa Caner ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

74. dakikada Altınordu atağında sağ kanattan yapılan ortaya yükselen Erdoğan'ın kafayla vurduğu topu kaleci Göktuğ kalenin üstünden kornere yumrukladı.

76. dakikada Manisaspor ceza sahası içinde yaşanan karambolde topa kafayla vuran Mirkan meşin yuvarlığı filelerle buluşturdu. 1-2

90+4'te Manisaspor atağında Perovic'in sol çaprazdan kaleye sert şutunda kaleci Erce topu kornere çeldi.