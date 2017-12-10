Adana Demirspor galibiyeti unuttu
TFF 1. Lig'in 15. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile deplasmanda karşılaşan Adana Demirspor sahadan 2-0'lık mağlubiyetle ayrılarak galibiyet hasretini sürdürdü.
Kötü gidişe bir türlü 'dur' diyemeyen Adana Demirspor, galibiyet parolasıyla çıktığı bu karşılaşmadan da istediğini elde edemedi.
Erzurum'da oynanan karşılaşmanın 42. dakikasında Gökhan Karadeniz, 90. dakikada ise Hamza Younes'un penaltı golüne engel olamayan Adana temsilcisi, sahadan 2-0 yenik ayrıldı. Ligde en son 8. haftada evinde Eskişehirspor'u 3-1 mağlup eden mavi-lacivertliler, gelinen 15. haftada 3 puana hasret kaldı.
Sezona şampiyonluk parolasıyla giren ancak alınan kötü sonuçlar ile ligin alt sıralarından kurtulamayan Adana Demirspor, sırasıyla oynadığı Denizlispor, Giresunspor, Ümraniyespor, Gazişehir Gaziantep, Manisaspor, Elazığspor ve BB Erzurumspor karşılaşmalarından sadece 2 puan çıkarabildi.
- 10 Aralık 2017, Pazar
- Güncelleme: 11:31
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Sırtladı götürüyor
Toplam 3
Yorum
mustafa geldiğinde beğenilmeyen bu futbolcumu denen adam zenitte defalarca izledim zamana ihtiyacı var dedim banakızdılar ama haklı çıktım
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Muslera'dan Galatasaraylı taraftarlara...
Toplam 2
Yorum
Bektaş Senin milatın doldu bir senedir
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TT Stadı'nda forma skandalı
Toplam 1
Yorum
1905 Stadda tepki yok görevli bir yerden aldığı talimatı yerine getirmiş.O talimatı veren zihniyetler oldukça sporda bir adım öteye gidemeyiz.
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