 Adana Demirspor galibiyeti unuttu – Fotomaç – 10 Aralık 2017 ;
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    10 Aralık 2017, Pazar
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    galibiyeti unuttu

    Adana Demirspor galibiyeti unuttu

    TFF 1. Lig'in 15. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile deplasmanda karşılaşan sahadan 2-0'lık mağlubiyetle ayrılarak galibiyet hasretini sürdürdü.

    Oynadığı son 7 lig karşılaşmasında 5 mağlubiyet, 2 beraberlik alan Adana ekibi adeta kazanmayı unuttu. Teknik Direktör Giray Bulak ile sezona başlayan ve istediği sonuçları alamayıp Timuçin Bayazit yönetiminde yola devam eden mavi-lacivertliler, Erzurum deplasmanından da eli boş döndü.

    Kötü gidişe bir türlü 'dur' diyemeyen , galibiyet parolasıyla çıktığı bu karşılaşmadan da istediğini elde edemedi.

    Erzurum'da oynanan karşılaşmanın 42. dakikasında Gökhan Karadeniz, 90. dakikada ise Hamza Younes'un penaltı golüne engel olamayan Adana temsilcisi, sahadan 2-0 yenik ayrıldı. Ligde en son 8. haftada evinde Eskişehirspor'u 3-1 mağlup eden mavi-lacivertliler, gelinen 15. haftada 3 puana hasret kaldı.

    Sezona şampiyonluk parolasıyla giren ancak alınan kötü sonuçlar ile ligin alt sıralarından kurtulamayan Adana Demirspor, sırasıyla oynadığı Denizlispor, Giresunspor, Ümraniyespor, Gazişehir Gaziantep, Manisaspor, Elazığspor ve BB Erzurumspor karşılaşmalarından sadece 2 puan çıkarabildi.
    1. 10 Aralık 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 11:31
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