 Taraftar gelecek mi? – Fotomaç – 08 Aralık 2017 ;
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    08 Aralık 2017, Cuma
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    Taraftar gelecek mi?

    Taraftar gelecek mi?
    Yarın Türk Telekom Stadı'nda oynanacak Akhisarspor maçında gözler taraftarlarda olacak. Beşiktaş maçı sonrası İgor Tudor'un gönderilmesini ve Fatih Terim'in göreve getirilmesini isteyen sarı-kırmızılıların, bu talebi yönetimden dönmüştü. Taraftarların yönetim ve Tudor'a ne tepki vereceği merak ediliyor. Maçın biletleri 55, 65, 80, 100, 130, 175, 250, 300, 350 ve 400 TL'den satışı sürürken ilginin düşük olduğu ifade ediliyor.

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    1. 08 Aralık 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 23:01
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