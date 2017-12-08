Samsunspor, Denizli yolcusu
TFF 1. Lig ekiplerinden Samsunspor, ligin 15. haftasında yapacağı Denizlispor maçı hazırlıklarının Samsun ayağını tamamladı.
Takımın son antrenmanına sakatlığı bulunan Angan katılmazken, Angan fizyoterapist eşliğinde çalışmasını sürdürdü.
Karadeniz ekibi yarın 08.40 uçağıyla İzmir'e gidecek. Oradan da karayoluyla Denizli'ye geçecek. Samsunspor, burada yapacağı ter idmanıyla hazırlıkları tamamlayarak kampa girecek ve maç saatini beklemeye başlayacak.
Denizlispor-Samsunspor karşılaşması 10 Aralık Pazar günü saat 13.00'de oynanacak.
- 08 Aralık 2017, Cuma
- Güncelleme: 17:48
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Avrupa'ya Güneş doğdu
Toplam 18
Yorum
BURAK FB ULAN GS KUPALARI GETİRDİ BUKADAR KONUŞULMADI ALT TARAFI 2. TURA ÇIKTI BU NE YA FB VE GS BU KUPADA ÇEYREK OYNADI BE 2.TUR NEYMİŞ PEH........
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F.Bahçe'den TFF'ye Beşiktaş tepkisi
Toplam 48
Yorum
BJK BEN PUAN HESAPLAMAYI BİLİYORUM DA SENİN ÖĞRENECEK ÇOK ŞEYİN VAR GİBİ.TECRÜBEYLE OLUR
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F.Bahçe'den TFF'ye Beşiktaş tepkisi
Toplam 48
Yorum
can Sonuç olarak aynı ceza uygulanmıyorsa kayrılıyor...
Samsunspor, Denizli yolcusu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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