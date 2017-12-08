 Samsunspor, Denizli yolcusu – Fotomaç – 08 Aralık 2017 ;
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    08 Aralık 2017, Cuma
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    , Denizli yolcusu

    Samsunspor, Denizli yolcusu

    ekiplerinden , ligin 15. haftasında yapacağı Denizlispor maçı hazırlıklarının Samsun ayağını tamamladı.

    Ligin 15. haftasında deplasmanda Denizlispor ile karşılaşacak olan , yarın sabah yola çıkacak. Kırmızı-beyazlı ekip yolculuk öncesi Nuri Asan Tesisleri'nde bir antrenman gerçekleştirdi. Teknik Direktör Engin İpekoğlu idaresinde gerçekleştirilen antrenman düz koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. 5'e 2 top kapma ve istasyon çalışmasıyla devam eden antrenman, taktik çalışmanın ardından tam sahada yapılan çift kale maçla sonlandı.
    Takımın son antrenmanına sakatlığı bulunan Angan katılmazken, Angan fizyoterapist eşliğinde çalışmasını sürdürdü.

    Karadeniz ekibi yarın 08.40 uçağıyla İzmir'e gidecek. Oradan da karayoluyla Denizli'ye geçecek. Samsunspor, burada yapacağı ter idmanıyla hazırlıkları tamamlayarak kampa girecek ve maç saatini beklemeye başlayacak.

    Denizlispor-Samsunspor karşılaşması 10 Aralık Pazar günü saat 13.00'de oynanacak.
    1. 08 Aralık 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 17:48
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