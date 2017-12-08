Giresunspor öğrencilerle buluştu
TFF 1. Lig ekiplerinden Akın Çorap Giresunspor’un başlattığı, ‘Giresunspor okullarla buluşuyor’ projesi kapsamına yeşil-beyazlı ekibin bugünkü durağı Giresun Cumhuriyet İlköğretim Okulu oldu.
Başkan Mustafa Bozbağ ile Giresunspor yöneticileri İbrahim Özkul, Ercan Pamuk, Nahid Yamak ve Bahattin Kurt öğrencilere Giresunspor bayrağı ve kalemlik hediye etti. Giresunspor sevgisini aşılamak için ellerinden ne geliyorsa yapacaklarını kaydeden Başkan Mustafa Bozbağ, "Giresunspor çok büyük bir camia istiyorum ki bu memlekette doğan her çocuk, bu memleketin önemini, bu memleketin güzelliğini bilsin çünkü sadece spor değil bu iş memleket sevgisi bambaşka bir şey. Bu memleket hepimizi bir yerlere getirdi. Kimimiz doktor, kimimizi mühendis, kimimizi öğretmen, kimimizi başkan yaptı. Bu memlekete borcumuz var bunu öderken de çocuklarımıza Giresunluluğu, Giresunsporluluğu aşılamamız lazım. Bu yönde bir kampanya başlattık gücümüz yettiği kadar bu kapmayanı yapmaya devam edeceğiz" dedi.
Öğrencilerin yoğun ilgisi karşısında şaşıran yeşil-beyazlı ekibin tecrübeli savunması Hüsamettin Tut ise "Burada olmaktan çok mutluluk ve gurur duyduk. Böyle bir proje çok önemli bunun için herkese teşekkür ederiz. Böyle bir şehirde böyle ilgi ve alakanın olması bize guru veriyor inşallah devamı gelir" ifadelerini kullandı.
Öte yandan programın sonunda Cumhuriyet Ortaokulu Müdürü Özdemir İnanç tarafından başkan Bozbağ'a sürpriz yaparak ortaokul diplomasını hediye etti.
- 08 Aralık 2017, Cuma
- Güncelleme: 16:44
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Terim - Bosna Hersek görüşmesinde yeni gelişme
Toplam 1
Yorum
ASLAN PENÇESİ 1905 FATİH HOCA BOSNA HERSEK GİTMEZ.ÇÜNKÜ FATİH HOCA BİR DAHA MİLLİ TAKIM KALDIRAMAZ.FATİH HOCANIN KADERİ GALATASARAY VE FENERBAHCEDİR.HA OLUR.
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F.Bahçe'den TFF'ye Beşiktaş tepkisi
Toplam 35
Yorum
team system Fenerin ( beslemelerin ) herşeyi ucuzladı artık Tepki gösterdikleri konu da zavallılıktan başka birşey değildir ellerine ne geçecekse artık
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F.Bahçe'den TFF'ye Beşiktaş tepkisi
Toplam 35
Yorum
BJK BU RENKLİLER AĞLAMAYA BAYILIYOR.NEZAMAN KÖTÜ OLSALAR RAKİPLERE SALDIRIYORLAR.AÇIK ARA ÖNDEYİZ YA ÇATLIYORLAR.HOŞUMA GİDİYOR.
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