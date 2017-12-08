Giresunspor öğrencilerle buluştu

TFF 1. Lig ekiplerinden Akın Çorap Giresunspor’un başlattığı, ‘Giresunspor okullarla buluşuyor’ projesi kapsamına yeşil-beyazlı ekibin bugünkü durağı Giresun Cumhuriyet İlköğretim Okulu oldu.

Öğrencilerle buluşma kapsamında A.Ç Giresunspor'un futbolcuları, Hüsamettin Tut, Canberk Dilaver, Dialiba ve Dmytro Korkishko 'da okula geldi. Futbolcuları gören minik öğrenciler ise futbolcularla fotoğraf çektirmek ve imza almak için birbirleri ile yarıştı.

Başkan Mustafa Bozbağ ile Giresunspor yöneticileri İbrahim Özkul, Ercan Pamuk, Nahid Yamak ve Bahattin Kurt öğrencilere Giresunspor bayrağı ve kalemlik hediye etti. Giresunspor sevgisini aşılamak için ellerinden ne geliyorsa yapacaklarını kaydeden Başkan Mustafa Bozbağ, "Giresunspor çok büyük bir camia istiyorum ki bu memlekette doğan her çocuk, bu memleketin önemini, bu memleketin güzelliğini bilsin çünkü sadece spor değil bu iş memleket sevgisi bambaşka bir şey. Bu memleket hepimizi bir yerlere getirdi. Kimimiz doktor, kimimizi mühendis, kimimizi öğretmen, kimimizi başkan yaptı. Bu memlekete borcumuz var bunu öderken de çocuklarımıza Giresunluluğu, Giresunsporluluğu aşılamamız lazım. Bu yönde bir kampanya başlattık gücümüz yettiği kadar bu kapmayanı yapmaya devam edeceğiz" dedi.



Öğrencilerin yoğun ilgisi karşısında şaşıran yeşil-beyazlı ekibin tecrübeli savunması Hüsamettin Tut ise "Burada olmaktan çok mutluluk ve gurur duyduk. Böyle bir proje çok önemli bunun için herkese teşekkür ederiz. Böyle bir şehirde böyle ilgi ve alakanın olması bize guru veriyor inşallah devamı gelir" ifadelerini kullandı.



Öte yandan programın sonunda Cumhuriyet Ortaokulu Müdürü Özdemir İnanç tarafından başkan Bozbağ'a sürpriz yaparak ortaokul diplomasını hediye etti.