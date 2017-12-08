Gazişehir Gaziantep lideri ağırlayacak
TFF 1. Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep, ligin 15. haftasında yarın Ankaragücü'nü konuk edecek.
Gaziantep Kalyon Stadı'nda saat 15.30'da oynanacak maçı, hakem Volkan Bayarslan yönetecek.
Lige şampiyonluk hedefiyle başlamasına rağmen istediği sonuçların uzağında kalan Gaziantep ekibi, teknik direktör Hüseyin Kalpar ile ilk 7 haftada 6 puan toplayabildi. Daha sonra göreve getirilen Erkan Sözeri ile iyi bir çıkış yakalayıp 7 maçta yenilgi yüzü görmeyen Gazişehir Gaziantep, bu dönemde 13 puanı hanesine yazdırdı.
Şu anda 19 puanı bulunan Gazişehir Gaziantep, 30 puanlı lider Ankaragücü karşısında da galibiyet arayacak.
- Sözeri iddialı
Teknik direktör Erkan Sözeri, özellikle son haftalarda alınan puanların yanı sıra oynadıkları futbolla da beklentileri karşılamaya başladıklarını dile getirdi.
Alınan puanların daha anlamlı olabilmesi ve yarışta "biz de varız" diyebilmeleri adına bu hafta oynanacak maçı çok önemsediklerini aktaran Sözeri, bu yüzden Ankaragücü karşısında ellerinden geleni yapacaklarını vurguladı.
Taraftarları karşılaşmaya davet eden Sözeri, "Bu maç bizim için ligin en kritik maçlarından birisi. Bu maçı el birliğiyle kazanmak istiyoruz. Taraftarımızla beraber bunu yapabilecek gücümüz var." diye konuştu.
- 08 Aralık 2017, Cuma
- Güncelleme: 10:34
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Gurur duyuyorum
Toplam 3
Yorum
bjk advers Maçı seyrettin mi maçtan sonra bu aynı onbirle yine Leipzig maçına çıkabilirmisin ? Çekige sıçramayı başardı o kadar !
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İşte Tudor kararının perde arkası
Toplam 3
Yorum
Kamil Sıkıntı yok başkan Mayısta beraber gidersiniz
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2019-20'de 2. torba garanti
Toplam 6
Yorum
bjk Bu yılda şampiyonuz hayal kurmayın.Ayrıca daha durun bu yıl ve gelecek yılda puanlar akacak.
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