Gazişehir Gaziantep lideri ağırlayacak

Gaziantep Kalyon Stadı'nda saat 15.30'da oynanacak maçı, hakem Volkan Bayarslan yönetecek.

Lige şampiyonluk hedefiyle başlamasına rağmen istediği sonuçların uzağında kalan Gaziantep ekibi, teknik direktör Hüseyin Kalpar ile ilk 7 haftada 6 puan toplayabildi. Daha sonra göreve getirilen Erkan Sözeri ile iyi bir çıkış yakalayıp 7 maçta yenilgi yüzü görmeyen Gazişehir Gaziantep, bu dönemde 13 puanı hanesine yazdırdı.

Şu anda 19 puanı bulunan Gazişehir Gaziantep, 30 puanlı lider Ankaragücü karşısında da galibiyet arayacak.



- Sözeri iddialı

Teknik direktör Erkan Sözeri, özellikle son haftalarda alınan puanların yanı sıra oynadıkları futbolla da beklentileri karşılamaya başladıklarını dile getirdi.

Alınan puanların daha anlamlı olabilmesi ve yarışta "biz de varız" diyebilmeleri adına bu hafta oynanacak maçı çok önemsediklerini aktaran Sözeri, bu yüzden Ankaragücü karşısında ellerinden geleni yapacaklarını vurguladı.

Taraftarları karşılaşmaya davet eden Sözeri, "Bu maç bizim için ligin en kritik maçlarından birisi. Bu maçı el birliğiyle kazanmak istiyoruz. Taraftarımızla beraber bunu yapabilecek gücümüz var." diye konuştu.