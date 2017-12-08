Gaziantep'ten taraftara formalı çağrı

Konukoğlu, sezonun ilk haftalarında beklentilerin gerisinde kaldıklarını, ancak daha sonra takımın gerçek gücüne ulaşarak üst sıralara doğru tırmanmaya başladığını söyledi.

Başkan Konukoğlu, bu hafta konuk edecekleri Ankaragücü'nün lider olduğuna işaret ederek, şöyle konuştu:

"Ancak biz de şampiyonluğu hedefliyoruz. Ankaragücü karşısında takımımıza ve teknik heyetimize güveniyoruz. Elbette amacımız her zaman olduğu gibi galibiyet ama önemli olan dostluk ve centilmenliktir. Müsabakanın bu çerçevede geçerek, hak edenin kazanacağı bir sonuç olmasını diliyorum."

Bu sezon tamamıyla değişen bir kulüp olduklarını anlatan Konukoğlu, şunları kaydetti:

"Ankaragücü maçına gelecek taraftarlarımıza lisanslı formamızı hediye edeceğiz. Stat turnikelerinden adım atan her taraftara forma vereceğiz. Ayrıca öğrenci kardeşlerimizi karşılaşmaya gelmesini özendirmek için bilet fiyatlarını 2 lira olarak belirledik. Her Gazianteplinin özlediği takım oluşturmayı ve o heyecanla muhteşem stadyumumuzu doldurmayı amaçlıyoruz. Ankaragücü maçında sahada takımımızın alacağı galibiyetle, tribünlerde taraftarımızı, şehirde Gazianteplileri sevindirmek istiyoruz."