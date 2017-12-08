Gaziantep'ten taraftara formalı çağrı
TFF 1. Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep'in kulüp başkanı Adil Sani Konukoğlu, yarın sahasında oynayacakları Ankaragücü maçına gelecek her taraftara forma vereceklerini bildirdi.
Konukoğlu, sezonun ilk haftalarında beklentilerin gerisinde kaldıklarını, ancak daha sonra takımın gerçek gücüne ulaşarak üst sıralara doğru tırmanmaya başladığını söyledi.
Başkan Konukoğlu, bu hafta konuk edecekleri Ankaragücü'nün lider olduğuna işaret ederek, şöyle konuştu:
"Ancak biz de şampiyonluğu hedefliyoruz. Ankaragücü karşısında takımımıza ve teknik heyetimize güveniyoruz. Elbette amacımız her zaman olduğu gibi galibiyet ama önemli olan dostluk ve centilmenliktir. Müsabakanın bu çerçevede geçerek, hak edenin kazanacağı bir sonuç olmasını diliyorum."
Bu sezon tamamıyla değişen bir kulüp olduklarını anlatan Konukoğlu, şunları kaydetti:
"Ankaragücü maçına gelecek taraftarlarımıza lisanslı formamızı hediye edeceğiz. Stat turnikelerinden adım atan her taraftara forma vereceğiz. Ayrıca öğrenci kardeşlerimizi karşılaşmaya gelmesini özendirmek için bilet fiyatlarını 2 lira olarak belirledik. Her Gazianteplinin özlediği takım oluşturmayı ve o heyecanla muhteşem stadyumumuzu doldurmayı amaçlıyoruz. Ankaragücü maçında sahada takımımızın alacağı galibiyetle, tribünlerde taraftarımızı, şehirde Gazianteplileri sevindirmek istiyoruz."
- 08 Aralık 2017, Cuma
- Güncelleme: 12:37
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Trabzonspor’un hedefi 3 puan
Toplam 2
Yorum
alper inşallah bu maçıda kayıpsız geçeceğiz
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Terim, Bosna yolunda!
Toplam 15
Yorum
adana madem terim iyi hoca gelsin adanaya memleketine,adanaspor veya demirsporun başına şmpiyon yapsında görelim.
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Valencia iddiası
Toplam 3
Yorum
bjk advers ADVERSİN İDDİASI ! CENK'İ İSTEYEN ÜST DÜZEY BİR AVRUPA TAKIMI KESİNLİKLE OLMAZ VE BUNDAN SONRADA OLMAYACAKTIR !
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