Bal-kes sıkıntıları aşıyor

Mali yönden sıkıntılı günler geçiren Balıkesir'e müjdeli haber geldi. FIFA'da dosyası olan oyuncular ile anlaştıklarını ve taksitler halinde ödemeleri yaptıklarını ifade eden kulüp başkanı Remzi Boncuk, alacaklarından dolayı federasyona başvuru yapan Nizamettin ile konuştuklarını ve alacaklı futbolcuların sorunlarını çözmek için yönetim olarak çalıştıklarını belirtti.