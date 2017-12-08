 Bal-kes sıkıntıları aşıyor – Fotomaç – 08 Aralık 2017 ;
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    08 Aralık 2017, Cuma
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    Bal-kes sıkıntıları aşıyor

    Bal-kes sıkıntıları aşıyor
    Mali yönden sıkıntılı günler geçiren Balıkesir'e müjdeli haber geldi. FIFA'da dosyası olan oyuncular ile anlaştıklarını ve taksitler halinde ödemeleri yaptıklarını ifade eden kulüp başkanı Remzi Boncuk, alacaklarından dolayı federasyona başvuru yapan Nizamettin ile konuştuklarını ve alacaklı futbolcuların sorunlarını çözmek için yönetim olarak çalıştıklarını belirtti.
    1. 08 Aralık 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 22:59
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