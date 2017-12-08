Adanaspor, Elazığspor hazırlıklarını tamamladı
TFF 1. Lig’in 15. haftasında yarın sahasında Elazığspor ile karşılaşacak olan Adanaspor, bugün yaptığı antrenman ile hazırlıklarını tamamladı.
Çatalan Tesisleri'nde Gençlik Gelişim Sorumlusu Eyüp Arın yönetiminde gerçekleşen antrenmanda Adanasporlu oyuncular ter idmanı yaptı. Yaklaşık 1 saat süren antrenman sonrasında turuncu-beyazlı ekip Osman Yereşen Tesisleri'nde kampa girdi ve maç saatini beklemeye başladı. Adana ekibinde geçtiğimiz hafta oynanan Boluspor maçında sarı kart görerek cezalı duruma düşen Didi forma giyemeyecek.
İki takım arasındaki mücadele yarın saat 15.30'da 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda oynanacak.
İki takım arasındaki mücadele yarın saat 15.30'da 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda oynanacak.
- 08 Aralık 2017, Cuma
- Güncelleme: 16:39
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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F.Bahçe'den TFF'ye Beşiktaş tepkisi
Toplam 30
Yorum
EAGLE373737 FENER BAYADIR AĞLAMIYODU AMA BAŞLADILAR YİNE , BULDUKLARI BAHANEYE BAKIN :ddd BAŞKANLARI NE Kİ KENDİLERİ NE OLSUN
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F.Bahçe'den TFF'ye Beşiktaş tepkisi
Toplam 30
Yorum
Vurgun siz besiktasin basarisini örnek alin gerisi hikaye
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F.Bahçe'den TFF'ye Beşiktaş tepkisi
Toplam 30
Yorum
fb gözlük al sen
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