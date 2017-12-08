 Adanaspor, Elazığspor hazırlıklarını tamamladı – Fotomaç – 08 Aralık 2017 ;
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    08 Aralık 2017, Cuma
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    , Elazığspor hazırlıklarını tamamladı

    Adanaspor, Elazığspor hazırlıklarını tamamladı

    ’in 15. haftasında yarın sahasında Elazığspor ile karşılaşacak olan , bugün yaptığı antrenman ile hazırlıklarını tamamladı.

    Çatalan Tesisleri'nde Gençlik Gelişim Sorumlusu Eyüp Arın yönetiminde gerçekleşen antrenmanda Adanasporlu oyuncular ter idmanı yaptı. Yaklaşık 1 saat süren antrenman sonrasında turuncu-beyazlı ekip Osman Yereşen Tesisleri'nde kampa girdi ve maç saatini beklemeye başladı. Adana ekibinde geçtiğimiz hafta oynanan Boluspor maçında sarı kart görerek cezalı duruma düşen Didi forma giyemeyecek.

    İki takım arasındaki mücadele yarın saat 15.30'da 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda oynanacak.
    1. 08 Aralık 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 16:39
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