"10 milyona borç biter"

Yeşil-siyahlı kulübün şu an için 16 milyon TL civarında borcunun bulunduğunu söyleyen Üstek, "Buna ara transfer için ayıracağımız 2 milyon TL kaynak da eklenecek. Toplam borç 18 milyon TL'ye ulaşacak. Kentte bir kampanyayla 10 milyon TL bulunsun kalan borcu da ben karşılayıp sıfırlayacağım. Şu ana kadar zaten kulübe toplam 10 milyon TL bağış yaptım. Borcumuz sıfırlandığında her sene gelirimiz olan 11-12 milyon TL'lik kaynakla bu kulüp düzlüğe çıkar" diye konuştu.



Yeşil-siyahlılarda Başkan Mustafa Üstek, her yıl yönetimin değişmesi klasiğini de ortadan kaldırmayı planladıklarını belirtti. Üstek, yeni sezonda 5-6 yönetici değişikliğiyle göreve tekrar talip olmaya hazırlanıyor. FIFA'dan aldığı 2 dönem transfer yasağı ara transferde bitecek olan Denizlispor, kadrosunu 2'si yabancı olmak üzere 8 oyuncuyla takviye etmeyi planlıyor. Üstek, her sene değişen başkan, yönetim ve hoca klasiğini bozacaklarını belirterek, "Yönetimlerde istikrar şart. Bu sene bu klasiği ortadan kaldırıp gelecek yıl da devam edeceğiz. Ara transferde nokta isimler alıp gelecek senenin de kadrosunu oluşturacağız. Yeni sezonda hedefi olan bir takım olacağız. Hocamızla sözleşmemiz de 2 yıllık. Takımda iyi niyetli olan futbolcu arkadaşlarımız kalacak" dedi.