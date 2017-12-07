Samsunspor'da 10 futbolcu TFF'ye başvurdu

TFF 1. Lig ekiplerinden Samsunspor'da sezon başından itibaren alacakları ödenmeyen 10 futbolcu Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) başvururken Tunuslu futbolcu Muhammed Larbi, sözleşmesini tek taraflı feshetti.

Kırmızılı-beyazlı kulübün sportif direktörü Coşkun Zeren, Nuri Asan Tesisleri'nde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, 10 futbolcunun alacaklarının ödenmemesi gerekçesiyle TFF'ye serbest kalmak için başvuruda bulunduğunu açıkladı.

Bu futbolcuların ödemelerinin en kısa sürede yapılması gerektiğine işaret eden Zeren, "Gönül isterdi ki başvurulmadan bu işler çözülsün. Hoş ve güzel olan bu olurdu. Bu onların en doğal hakları. Ama problem yok, çözeceğiz. Yönetim kurulumuz bununla ilgili gereğini yapıyor. Yabancı oyunculardan serbest kalmak için bize bir başvuru gelmedi." dedi.

Tunuslu futbolcu Muhammed Larbi'nin alacaklarının ödenmemesi nedeniyle sözleşmesini tek taraflı feshettiğine dikkati çeken Zeren, kulübün gelecekte FIFA nezdinde sıkıntı yaşamaması için bu futbolcu ile görüşerek sorunu çözeceklerini ifade etti.

Teknik direktör Engin İpekoğlu'nun raporu doğrultusunda yerli ve yabancı birçok oyuncu ile yollarını devre arasında ayıracaklarını vurgulayan Zeren, şunları kaydetti:

"Kulübün transfer yasağı olduğu yönündeki iddialar var. Transfer yasağımız yok. Transfer tahtasıyla ilgili her takımın olduğu gibi bizim de ufak sıkıntılarımız söz konusu. Tabii bu geçtiğimiz yıllarda yaşadığımız sıkıntılar gibi değil. Tahminim 700 bin lira civarında bir para var. Bu çözülmeyecek bir sorun değil. Futbolcularımızla konuştuk. Çözülmeyecek sıkıntımız yok. Bugün Samsunspor ayaktaysa son 2-3 yıldır verilen çabalar sayesindedir. Sportif anlamda bulunduğumuz konum, bizi de taraftarlarımızı da üzüyor. Taraftarlarımız tepkide haklılar. Bu takım ikinci devre çok çok iyi yerlere gelecektir."

Samsunspor, deplasmanda oynayacağı Denizlispor maçının hazırlıklarını sürdürdü. İpekoğlu yönetiminde futbolcular, kültür fizik ve pas çalışması yaptı. Antrenman taktik ağırlıklı çift kale maçla sona erdi.