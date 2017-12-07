Samsunspor'da 10 futbolcu TFF'ye başvurdu

TFF 1'nci lig takımlarından Samsunspor'un sportif direktörü Coşkun Zeren, TFF'ye başvuran futbolcular ile ilgili yaptığı açıklamada "Yaklaşık 10 futbolcumuz TFF'ye başvurdu. Bunu sıkıntıdan saymıyoruz. Çünkü gereğini yapmamız gerekir. Ama gönül isterdi ki başvurulmadan bu işler çözülsün. Hoş ve güzel olan bu olurdu. Ama problem yok, çözeceğiz" dedi.



TFF 1'nci lig ekiplerinden Samsunspor, hafta sonu deplasmanda karşılaşacağı Denizlispor maçı hazırlıklarına Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Engin İpekoğlu gözetiminde devam ediyor. Bugün gerçekleşen antrenmanda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan sportif direktör Coşkun Zeren, TFF'ye 10 futbolcunun alacaklarından dolayı başvurduğunu belirterek, "Yaklaşık 10 futbolcumuz TFF'ye başvurdu. Bunu sıkıntıdan saymıyoruz. Çünkü gereğini yapmamız gerekir. Ama gönül isterdi ki başvurulmadan bu işler çözülsün. Hoş ve güzel olan bu olurdu. Ama problem yok çözeceğiz.Bu onların en doğal hakları. Yönetimimiz bununla ilgili gereğini yapıyor. Yabancı oyunculardan serbest kalmak için bize bir başvuru gelmedi. Son 3 yıldır bizim tarafımızdan hiç bir futbolcu alacağından sözleşmesi feshedilmemiştir. Chibuke'nin bir başvurusu vardı. Çünkü günü dolmuştu. Tabi ki sorun çözüldü. Teknik ekibin istediği her oyuncu burada kalacaktır. Devre arasında devam etmeyeceğimiz arkadaşlarımıza teşekkür edeceğiz. Sakatlığı bulunan ve bizimle sahalarda olamayan Muhammed Larbi sözleşmesini tek taraflı feshetti. Geçen hafta görüşmemiz oldu. Ben devre arasında kendisiyle bir araya geleceğim. Kulübün ileride bir sıkıntı yaşamaması için konuşacağız" dedi.



TRANSFER TAHTASI SIKINTIMIZ YOK

Kulübün transfer yasağı olduğu yönündeki iddialar ve transfer tahtasının kapandığı yönündeki söylentiler ile ilgilide açıklamalarda bulunan Coşkun Zeren, "Transfer yasağımız yok. Transfer tahtasıyla ilgili her takımın olduğu gibi bizimde ufak sıkıntılarımız var. Tabi bu sıkıntı geçtiğimiz yıllarda yaşadığımız sıkıntılar gibi değil. Tahminim 700 bin lira civarında bir para var. Bu çözülmeyecek bir sorun değil. Tahtayla ilgili sıkıntımız yok bizim. Futbolcularımızla konuştuk. Çözülmeyecek sıkıntımız yok. Bugün Samsunspor ayaktaysa son 2-3 yıldır verilen çabalardır. Çok şükür belimizi bükecek bir sıkıntımız kalmadı. Bizi üzen sportif anlamda bulunduğumuz konumdur. Bu bizi de taraftarlarımızı da üzüyor. Taraftarlarımız tepkide haklılar. Bu takım ikinci devre çok çok iyi yerlere gelecektir" diye konuştu.

Denizlispor karşılaşması hazırlıklarını sürdüren kırmızı-beyazlılar günü yapmış olduğu teknik, top kapma, 5'e 2 ve hücum organizasyonu çalışmalarıyla tamamladı.