 "Rize maçındaki kartların karşılığı olacaktır" – Fotomaç – 07 Aralık 2017 ;
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    07 Aralık 2017, Perşembe
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    "Rize maçındaki kartların karşılığı olacaktır"

    "Rize maçındaki kartların karşılığı olacaktır"

    Denizlispor Teknik Direktörü , geçen hafta Çaykur Rizespor maçında kart gören futbolcuları için, "Kimse disiplinsiz davranamaz, böyle saçma sapan kartlar göremez. Görülen bu kartların bir karşılığı yüzde yüz olacaktır" dedi.

    Denizlispor, TFF 1. Lig'in 15. haftasında evinde oynayacağı Samsunspor maçının hazırlıklarına devam ediyor. Sın hafta deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşan ve 3-2 mağlup ayrılan yeşil siyahlı ekip, evinde maçı kazanarak, kötü gidişata son vermek istiyor. Yeşil-siyahlılar, Şemikler Haluk Ulusoy Tesisleri'nde Teknik Direktör , yönetiminde toplandı. Erginer, antrenman öncesi futbolcularla bir toplantı yaptı.
    Futbolcular daha sonra teknik koşu yaptı, çift kale maç yaptı.

    Antrenman öncesi soruları yanıtlayan takımın başarılı futbolcusu Anıl Taşdemir, Samsunspor maçını kazanmak istediklerini belirtti. Taşdemir, "Takım olarak gelişen bir oyunumuz var. Ama geçmişten gelen kalıntılarımız var, çok çabuk demoralize oluyoruz, çok kötü goller yiyoruz. Futbolda bahanelerin arkasına saklanılmamalı ama Çaykur Rize maçında eksik kalmasaydık, daha farklı olabilirdi. Ancak takımlar bizim nasıl oynadığımızı bildikleri için daha fazla oynamamız gerekiyor" dedi.

    Reha Erginer: "Görülen bu kartların bir karşılığı yüzde yüz olacaktır"
    Futbolcularla toplantı yaptıktan sonra gazetecilerin sorularına yanıtlayan Teknik Direktör Reha Erginer, takımının mağlubiyete çanak tuttuğunu söyledi. Erginer, "Çaykur Rizespor tabi ki kazanmak için oynadı, ancak bizim takım çanak tuttuğu için, kendi kendimize yenildik diyebilirim. Hakemlere itiraz, rakiple didişme, sataşma bunlardan görülen kartların ne telafisi olur, ne de özrü olur. Bunları elbette bir yaptırımı olacaktır. Her kulüp için geçerli, oyuncular burada oynadıklarına dair, bir aidiyet hissetmeli. Bu bireysel bir oyun değil, takım oyunu. Takım oyunu da takım olmayı gerektirir, kimse disiplinsiz davranamaz, böyle saçma sapan kartlar göremez. Görülen bu kartların bir karşılığı yüzde yüz olacaktır" diye konuştu.
    1. 07 Aralık 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 14:41
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