"Rize maçındaki kartların karşılığı olacaktır"
Denizlispor Teknik Direktörü Reha Erginer, geçen hafta Çaykur Rizespor maçında kart gören futbolcuları için, "Kimse disiplinsiz davranamaz, böyle saçma sapan kartlar göremez. Görülen bu kartların bir karşılığı yüzde yüz olacaktır" dedi.
Futbolcular daha sonra teknik koşu yaptı, çift kale maç yaptı.
Antrenman öncesi soruları yanıtlayan takımın başarılı futbolcusu Anıl Taşdemir, Samsunspor maçını kazanmak istediklerini belirtti. Taşdemir, "Takım olarak gelişen bir oyunumuz var. Ama geçmişten gelen kalıntılarımız var, çok çabuk demoralize oluyoruz, çok kötü goller yiyoruz. Futbolda bahanelerin arkasına saklanılmamalı ama Çaykur Rize maçında eksik kalmasaydık, daha farklı olabilirdi. Ancak takımlar bizim nasıl oynadığımızı bildikleri için daha fazla oynamamız gerekiyor" dedi.
Reha Erginer: "Görülen bu kartların bir karşılığı yüzde yüz olacaktır"
Futbolcularla toplantı yaptıktan sonra gazetecilerin sorularına yanıtlayan Teknik Direktör Reha Erginer, takımının mağlubiyete çanak tuttuğunu söyledi. Erginer, "Çaykur Rizespor tabi ki kazanmak için oynadı, ancak bizim takım çanak tuttuğu için, kendi kendimize yenildik diyebilirim. Hakemlere itiraz, rakiple didişme, sataşma bunlardan görülen kartların ne telafisi olur, ne de özrü olur. Bunları elbette bir yaptırımı olacaktır. Her kulüp için geçerli, oyuncular burada oynadıklarına dair, bir aidiyet hissetmeli. Bu bireysel bir oyun değil, takım oyunu. Takım oyunu da takım olmayı gerektirir, kimse disiplinsiz davranamaz, böyle saçma sapan kartlar göremez. Görülen bu kartların bir karşılığı yüzde yüz olacaktır" diye konuştu.
- 07 Aralık 2017, Perşembe
- Güncelleme: 14:41
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Beşiktaş'a gün doğdu! Talisca...
Toplam 9
Yorum
satmak üzere alabilir baskan besiktas 20-25 milyona adam alamaz ve almaz da.Ancak talisca gollere devam eder de bir iki tur daha cikarsak o zaman devlerin radarina girer
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Lucescu'nun tercihi şaşırttı! Beşiktaş maçı yerine...
Toplam 9
Yorum
KaRTaL İlkay gündoğanın Milli takımda oynayabileceğini düşünüp izlemek için gitmiştir susak...
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“Hedefimiz ligi şampiyon bitirmek”
Toplam 4
Yorum
Gslı Ne oldu zorunamı gitti mert kardeş..Bu sene o sene..Lig sonunda görüşürüz..Bu takım inanıyorum ki şampiyon olacak..Ve biz her maça geleceğiz
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