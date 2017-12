TFF 1.Lig'in 15. haftasında Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor'a konuk olacak olan Adana Demirspor, hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik Direktör Timiçun Bayazit, “Kazanmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız” dedi.

Teknik Direktör Timuçin Bayazit'in göreve gelmesiyle çıkış arayan mavi-lacivertli ekip, 9 Aralık Cumartesi günü saat 13.00'te Kazım Karabekir Stadı'nda Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor' konuk olacak. Ligin alt sırasını ilgilendiren karşılaşmanın hazırlıklarını Teknik Direktör Bayazit yönetiminde sürdüren futbolcular taktik antrenmanı yaptı.



?Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor karşılaşmasını çıkışa geçme maçı olduğunu söyleyen Bayazit, "Bu ligde her maç zor, mücadele gücü yüksek bir lig oynanıyor. Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor, karşılaşması da zorlu geçecek mücadelelerden biri olacak bizim için. Hava şartları iki takım içinde zorlayıcı bir unsur olacak ancak biz hem fiziksel hem mental anlamda hazır halde Erzurum'a gideceğiz. Karşılaşmayı kazanmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Hedefim takımımızın içinde bulunduğu bu zor durumdan kurtarmak.Şuan için hedef koyma aşamasından değiliz. Sadece önümüzdeki maça odaklandık ve 3 puan alıp çıkışa geçmek istiyoruz. Zaten devre arası geliyor neler yapabiliriz ne şekilde güçlenebiliriz bunun planlarını yapmaya başladık" diye konuştu.



"İki takım arasında güç farkı var"

Takım ile çok çalışma fırsatı olmadığını söyleyen Bayazit, "Fenerbahçe karşılaşmasından iki gün önce göreve başladım. Oyuncularla kısa bir antrenman yapma imkanımız oldu. Kupa karşılaşması benim için çok önem arz etmiyordu amacım oyuncuları görmekti. Zaten iki takım arasında gözle görülebilir bir güç farkı vardı. Bunu diğer takımların oynadığı karşılaşmalarda da gördük çok farklı skorlar alındı. Fenerbahçe karşılaşmasından sonra da bir tane antrenman yapma fırsatımız oldu ve Elazığspor karşılaşmasına öyle çıktık. Bugünden itibaren takımla düzenli bir çalışma programımız başlıyor. Önümüzdeki karşılaşmalara sıkı bir şekilde hazırlanıyoruz" dedi.



"Elazığspor maçı bize ümit verdi"

Ligin 14'üncü haftasında kendi evlerinde oynadıkları Elazığspor karşılaşmasını değerlendiren Bayazit, şunları kaydetti:

"İlk yarı farklı ikinci yarı çok daha farklı bir oyun ortaya koyduk. Takımla çok çalışamadığımız için oyunun bazı bölümlerinde oyundan kopmalar ve bazı bölümlerinde ise ciddi hatalar yaptık. İlk yarıda yaptığımız hatalar bize pahalıya patladı. Bunun karşılığında kalemizde 2 gol gördük. İkinci yarı kendi benliğimize döndük sistemi de değiştirdik, 45'nci dakikadan 90'ıncı dakikaya kadar sahanın hakimi bir takım izledik. Sayısız gol fırsatından yararlanamadık ve en önemlisi 2-0 geriye düşmemize rağmen maçı bırakmadık. Beraberlik belki bizi çok mutlu etmedi ama geriye düşen takımın verdiği bu reaksiyon ve pozisyon zenginliği tesellimiz oldu. Oyuncuların ortaya koyduğu performans ve inanç bizleri mutlu etti. Elazığspor karşılaşması bize ümit verdi. Umarım diğer karşılaşmalara bu inancımızı yansıtabiliriz."



"Adana Demirspor'un çocuğuyum"

Teknik Direktör Timuçin Bayazit, hem futbolcu olarak hem teknik direktör olarak Adana Demirspor'a hizmet ettiğini vurgulayarak sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ben bu ailede yetiştim büyüdüm. Kendi insanımızın ne istediğini nasıl reaksiyon gösterdiğini en iyi bilen insanlardan biriyim. Bende Adana'da doğdum büyüdüm ve Adana Demirspor çocuğuyum. Eleştiriler de olabilir bunlar futbolun doğasında olan şeyler, biraz kırgınlıklar var bunun farkındayım. Bu saatten sonra her şeyi geride bırakıp önümüze bakıyoruz. Zaten Elazığspor karşılaşmasında taraftarımızın desteğiyle 1 puanı çıkardık. İnanılmaz destek verdiler ve sahada ki oyuncularla bütünleşip rakibi boğduk. Maça gelen bütün taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Bize destek vermeye devam etsinler bizde elimizden geleni en iyi şekilde yapacağız"