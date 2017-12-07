Erdoğan'ın yeğeni Eskişehirspor'da
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeğeni İzzet Erdoğan, Eskişehirspor'da bir kez daha sportif direktör olarak göreve başladı.
- 07 Aralık 2017, Perşembe
- Güncelleme: 15:08
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Beşiktaş'a gün doğdu! Talisca...
Toplam 9
Yorum
satmak üzere alabilir baskan besiktas 20-25 milyona adam alamaz ve almaz da.Ancak talisca gollere devam eder de bir iki tur daha cikarsak o zaman devlerin radarina girer
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Lucescu'nun tercihi şaşırttı! Beşiktaş maçı yerine...
Toplam 9
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KaRTaL İlkay gündoğanın Milli takımda oynayabileceğini düşünüp izlemek için gitmiştir susak...
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“Hedefimiz ligi şampiyon bitirmek”
Toplam 4
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Gslı Ne oldu zorunamı gitti mert kardeş..Bu sene o sene..Lig sonunda görüşürüz..Bu takım inanıyorum ki şampiyon olacak..Ve biz her maça geleceğiz
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