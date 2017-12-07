Çotanak iddialı

TFF 1. Lig'de zirve yarışı yapan Giresun'da Başkan Mustafa Bozbağ, ilk yarıda kalan 3 maçı da kazanmak istediklerini söyledi. Bozbağ, "3 hafta kaldı ve hedefimiz 9 puan. Bu puanlar bizi çok farklı yerlere taşır. Kazanacak güçteyiz" diye iddialı konuştu.