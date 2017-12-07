 Çotanak iddialı – Fotomaç – 07 Aralık 2017 ;
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    07 Aralık 2017, Perşembe
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    Çotanak iddialı

    Çotanak iddialı
    TFF 1. Lig'de zirve yarışı yapan Giresun'da Başkan Mustafa Bozbağ, ilk yarıda kalan 3 maçı da kazanmak istediklerini söyledi. Bozbağ, "3 hafta kaldı ve hedefimiz 9 puan. Bu puanlar bizi çok farklı yerlere taşır. Kazanacak güçteyiz" diye iddialı konuştu.
    1. 07 Aralık 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:08
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