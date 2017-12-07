"Biz gider maçımızı oynar geliriz"
Giresunspor deplasmanına taraftar götürmeme kararını daha önce aldıklarını kaydeden Yardımcı "Bu maça taraftar götürmeme kararını biz zaten almıştık. Bu anlamda alınan bütün kararlara karşı saygımız vardır. Eğer bu şekilde uygun görmüş veya uygun görülmüşse bir sebebi vardır. Bu kararı Giresun İl Spor Güvenlik Kurulu almıştır. Buna bir şey söylememiz uygun olmaz. Biz oraya taraftarımız olmadan da gitsek maçımızı oynayıp döneceğiz. Sonuçta dostluk ve kardeşlik duyguları içerisinde bir maç olacağından şüphem yok. İyi oynayan kazansın'' diye konuştu.
- 07 Aralık 2017, Perşembe
- Güncelleme: 14:54
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Beşiktaş'a gün doğdu! Talisca...
Toplam 9
Yorum
satmak üzere alabilir baskan besiktas 20-25 milyona adam alamaz ve almaz da.Ancak talisca gollere devam eder de bir iki tur daha cikarsak o zaman devlerin radarina girer
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Lucescu'nun tercihi şaşırttı! Beşiktaş maçı yerine...
Toplam 9
Yorum
KaRTaL İlkay gündoğanın Milli takımda oynayabileceğini düşünüp izlemek için gitmiştir susak...
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“Hedefimiz ligi şampiyon bitirmek”
Toplam 4
Yorum
Gslı Ne oldu zorunamı gitti mert kardeş..Bu sene o sene..Lig sonunda görüşürüz..Bu takım inanıyorum ki şampiyon olacak..Ve biz her maça geleceğiz
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