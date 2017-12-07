 "Biz gider maçımızı oynar geliriz" – Fotomaç – 07 Aralık 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    07 Aralık 2017, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    "Biz gider maçımızı oynar geliriz"

    "Biz gider maçımızı oynar geliriz"
    Akın Çorap Giresunspor ile Çaykur Rizespor arasında pazar akşamı Giresun'da oynanacak olan maça yeşil-mavili takımın taraftarları alınmayacak olması ile ilgili konuşan Çaykur Rizespor Başkanı , "Biz gider maçımızı oynar geliriz" dedi.

    Giresunspor deplasmanına taraftar götürmeme kararını daha önce aldıklarını kaydeden Yardımcı "Bu maça taraftar götürmeme kararını biz zaten almıştık. Bu anlamda alınan bütün kararlara karşı saygımız vardır. Eğer bu şekilde uygun görmüş veya uygun görülmüşse bir sebebi vardır. Bu kararı Giresun İl Spor Güvenlik Kurulu almıştır. Buna bir şey söylememiz uygun olmaz. Biz oraya taraftarımız olmadan da gitsek maçımızı oynayıp döneceğiz. Sonuçta dostluk ve kardeşlik duyguları içerisinde bir maç olacağından şüphem yok. İyi oynayan kazansın'' diye konuştu.
    1. 07 Aralık 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 14:54
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    "Biz gider maçımızı oynar geliriz" haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN