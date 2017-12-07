Arın’ın imha planı hazır

ADANASPOR'da Kemal Kılıç'ın yerine gelen teknik sorumlu Eyüp Arın, Elazığspor maçı için imha planını hazırladı. Arın, "Eksik bölgeleri var. Onların iyi yönlerini kapatıp eksik bölgelerinden vurmaya çalışacağız. Bekleyerek oynayacağız. Sabırlı ve arzulu oyunumuzu sahaya yansıtacağız" değerlendirmesini yaptı.