 Arın’ın imha planı hazır – Fotomaç – 07 Aralık 2017 ;
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    07 Aralık 2017, Perşembe
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    Arın’ın imha planı hazır

    Arın’ın imha planı hazır
    ADANASPOR'da Kemal Kılıç'ın yerine gelen teknik sorumlu Eyüp Arın, Elazığspor maçı için imha planını hazırladı. Arın, "Eksik bölgeleri var. Onların iyi yönlerini kapatıp eksik bölgelerinden vurmaya çalışacağız. Bekleyerek oynayacağız. Sabırlı ve arzulu oyunumuzu sahaya yansıtacağız" değerlendirmesini yaptı.
    1. 07 Aralık 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:10
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