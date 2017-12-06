Skandal olay! Başkandan oyuncuya dayak!

Şanlıurfaspor Kulübü Başkanı Emin Yetim'in darp ettiği iddia edilen genç futbolcu Mertcan Çam'ın ağabeyi Yiğit Çam, kardeşinin Trabzon'a doğru yola çıktığını, Şanlıurfa'dan birilerinin de yardımıyla zorla kaçırdıklarını söyledi.



Trabzonspor'un sezon başında TFF 2'nci Lig ekibi Şanlıurfaspor'a kiraladığı 22 yaşındaki futbolcu Mertcan Çam, alacaklarını alamadığı gerekçesiyle Şanlıurfaspor'u Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) şikayet etmişti. Bunu öğrenen kulüp başkanı Emin Yetim genç oyuncuyu darp edildiği iddia edildi.







Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Mertcan'ın ağabeyi Yiğit Çam, "Kardeşimi Şanlıurfa'dan zorla birilerinin de yardımıyla kaçırdık. 'Ağabey başkan beni dövdü' diyor. Bütün her şeyine el koydular. Herkesi devreye soktuk. Bu Trabzonspor'a da yapılmış bir ayıptır. Bu iş burada bitmeyecek. Kardeşimizden haber alamıyoruz. Nerede olduğunu bilmiyorum. O'na bir şey olursa hesabını kim verecek. Kardeşimin darp fotoğrafları bende. Kafasında, ayağında, sırtında kan izleri var. Korkudan gidip bir yerden darp raporu alamadı. Menajeri ile görüştüm. Fotoğrafları da attım. Gerekli hukuki işlemleri başlatıyor. Hesabı verilecek. İnşallah buraya ulaşır. Yola çıktıktan sonra daha haber alamadık" dedi.



KULÜP YALANLADI



Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

"Bazı basın yayın organları ve Sosyal medyada yayılan Futbolcumuz Mertcan Çam'ın Kulüp başkanımız tarafından dövülmesi ve telefonlarına el konması haberleri kesinlikle gerçek dışıdır. Kulüp olarak edindiğimiz bilgilere göre Profesyonel Futbolcumuz Mertcan Çam, bugün saat 19.00'da yapılan antrenmana çıkarken dışarıdan tesislerimize gelen ve kim olduğunu öğrenemediğimiz kişi ya da kişiler tarafından saldırıya uğramış ve tehdit edilmiştir. Kendini bilmez ve hasta ruhlu kişi ya da kişiler tarafından saldırıya uğradığını düşündüğümüz futbolcumuz Mertcan Çam'ın uğramış olduğu saldırı bizleri de derinden üzmüştür. Futbolcumuza saldıran bu şahısları en kısa zamanda tespit edilerek cezalandırılması için elimizden ne geliyorsa yapacağımızı da belirtmek istiyoruz. Futbolcumuzun telefonlarına el konulduğu belirtilen yalan haberlerde ifade edildiği gibi olmadığı, telefonlarının antrenmana çıkacak olmasından dolayı kendi odasında olduğunu kulüp çalışanlarımız tarafından tespit edilmiştir. Futbolcunun başkanımız tarafından darp edildiğini öne süren ve yalan haber yapanlar hakkında en kısa zamanda hukuki sürecinde başlatılacağını beyan ediyoruz. Ayrıca Futbolcunun, kulübü alacaklarından dolayı Türkiye Futbol Federasyonu'na şikayet ettiği için dövüldü denilen, gerçeği yansıtmayan, aynı zamanda Şanlıurfa'ya ve Şanlıurfasporumuza zarar veren bu yalan yanlış yayınlara kulüp olarak çok büyük tepki gösteriyoruz. Şanlıurfaspor kulübü olarak kulübümüzü TFF'ye ve FIFA'ya çok sayıda futbolcu başvurmuş ve aynı zamanda Şanlıurfaspor'da futbol oynamaya devam etmişlerdir. Bunun en açık örneği de Mertcan Çam'dır. Geçen sezon kulübümüzü alacakları için TFF'ye şikayet etmesine rağmen sezon başı kendisini yine transfer ettiğimizi herkes bilmektedir."



CEVDET ÜNÜVAR: GERÇEK ÇIKMAZSA GAZETECİLİĞİ BIRAKIRIM



