Teknik direktör Reha Erginer yönetiminde, Haluk Ulusoy Tesisleri'ndeki antrenmanda futbolcular, koşu ve ısınma çalışması yaptı. İdmana taktik çalışmasıyla devam eden futbolcular daha sonra çift kale maç oynadı.

Yeşil-siyahlı ekibin teknik direktörü Erginer, antrenman öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, 14. haftada deplasmanda oynadıkları ve 3-2 kaybettikleri Çaykur Rizespor maçı nedeniyle üzgün olduklarını söyledi.

Çaykur Rizespor maçını telafi etmek için bu hafta evlerinde oynayacakları maçta muhakkak kazanmak istediklerini anlatan Erginer, "Transfer yasağı yüzünden kadro kurmakta zorlanıyoruz. Bu sıkıntıya her hafta 2-3 oyuncunun kart cezası yüzünden sahaya çıkamamasının da eklenmesiyle sorunlar büyüyor. Bir maçta çıktığımız kadro ile başka maç çıkamıyoruz." dedi.

Erginer, son 3 maçta alınan yenilgilerin moral bozukluğuna neden olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Mağlubiyet can sıkıcı bir durum. Bizim konumumuz itibarıyla iç ve dış saha ayrımı olmadan puana ihtiyacımız var. Rizespor bizi yenmedi, biz kendi kendimize yenildik. Çok kart görüyoruz. Bu bireysel bir oyun değil, takım oyunu. Takım oyunu da bir olmayı gerektiriyor. Kimse burada disiplinsizlik yapamaz. Rizespor maçında görülen kartların bir karşılığı, cezası olacak. Bu hafta evimizde oynayacağımız maçı kaybetme durumumuz yok. Bu maçın kazananı biz olmalıyız."