Arın: "Zor bir viraja giriyoruz"
Adanaspor Teknik Sorumlusu Eyüp Arın, konuk edecekleri Elazığspor'un ligin en iyi takımlarından biri olduğunu söyledi.
TFF 1'inci Lig'in 15'inci haftasında Adanaspor, cumartesi günü Elazığspor ile mücadele edecek. Karşılaşmanın hazırlıklarını sürdüren Adanaspor'da teknik sorumlu Eyüp Arın, Elazığspor'un iyi birliktelik sağlayıp bir arada oynamayı başardığını ifade etti.
Elazığspor'un inişli çıkışlı bir grafik sergilediğini dile getiren Eyüp Arın, "Eksik bölgeleri var. Onlar iyi yönlerini kapatıp eksik bölgelerinden vurmaya çalışacağız. Bekleyerek oynayacağız. Sabırlı ve arzulu oyunumuzu sahaya yansıtacağız. Oyuncularımla yaptığım toplantıda onlara seçenekler sundum. Zor bir viraja giriyoruz. Her maç bizim için çok önemli. Canla başla çalışacağız" dedi. Arın, kart cezalısı olan Didi'nin bu hafta sahada yerini alamayacağını da sözlerine ekledi.
- 06 Aralık 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 11:51
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Ne gol ne asist!
Toplam 9
Yorum
m gürdal cok üzülüyorum
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Tudor'dan Belhanda ayarı
Toplam 18
Yorum
keita 30 yaşında futbolu bırakırsın o zaman belhanda efendi sene sonunda satın bunu şimdilik 8 numara oynasın 10 numara badou
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Kocaman'dan takıma uyarı!
Toplam 8
Yorum
TAKTİSYEN TAKTİKMİŞ DİZİLİŞMİŞ HİKAYE DEFANS YAPACAM DİYE 3 KEZ BERABERE KALIYORSUN. HUCUM ET 2 KEZ GALİP 1 KEZ YENİLİRSİN BU 3 PUAN KARDASIN DEMEK YA
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