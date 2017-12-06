 Arın: "Zor bir viraja giriyoruz" – Fotomaç – 06 Aralık 2017 ;
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    06 Aralık 2017, Çarşamba
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    Arın: "Zor bir viraja giriyoruz"

    Arın: "Zor bir viraja giriyoruz"

    Teknik Sorumlusu , konuk edecekleri Elazığspor'un ligin en iyi takımlarından biri olduğunu söyledi.

    TFF 1'inci Lig'in 15'inci haftasında , cumartesi günü Elazığspor ile mücadele edecek. Karşılaşmanın hazırlıklarını sürdüren Adanaspor'da teknik sorumlu , Elazığspor'un iyi birliktelik sağlayıp bir arada oynamayı başardığını ifade etti.

    Elazığspor'un inişli çıkışlı bir grafik sergilediğini dile getiren Eyüp Arın, "Eksik bölgeleri var. Onlar iyi yönlerini kapatıp eksik bölgelerinden vurmaya çalışacağız. Bekleyerek oynayacağız. Sabırlı ve arzulu oyunumuzu sahaya yansıtacağız. Oyuncularımla yaptığım toplantıda onlara seçenekler sundum. Zor bir viraja giriyoruz. Her maç bizim için çok önemli. Canla başla çalışacağız" dedi. Arın, kart cezalısı olan Didi'nin bu hafta sahada yerini alamayacağını da sözlerine ekledi.

    1. 06 Aralık 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 11:51
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