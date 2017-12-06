Altınordu, Manisaspor'a geçit vermedi
TFF 1'inci Lig'de pazar günü Ege derbisinde deplasmanda Manisaspor'la karşılaşacak Altınordu rakibine son yıllarda geçit vermedi.
İzmir temsilcisi, Manisaspor'la oynadığı son 4 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik alarak üstünlük kurdu. Ligde 2014-15'te siyah-beyazlıları evinde 1-0, deplasmanda 6-1 mağlup eden Altınordu, aynı sezon küme düşen rakibiyle geçen sezon tekrar 1'inci Lig'de buluştu. Geçen sezonun ilk yarısında İzmir'de oynanan randevu 1-1'lik beraberlikle sonuçlanırken kırmızı-lacivertliler Manisa'daki mücadeleyi 2-0 kazandı. Altınordu, Manisaspor karşısındaki son yenilgisini ise 21 yıl önce 3 Mart 1996'da deplasmanda 4-1'lik skorla aldı.
- 06 Aralık 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 15:07
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Tudor'a tam destek
Toplam 19
Yorum
Peşin hükümlü olmayın 3 haftalık performansta, Tudorun kadroyu nekadar verimli kullandığına bağlı. Haftasonu fark 5'e çıktığında fikriniz değişeblir. Hizada kalın
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Müjde! Sosa döndü
Toplam 3
Yorum
DÖNME!.. AYNEN GERİ GİT EVİNE !... Ne olur dönme Sosa. Senden bize ne köy olur ne kasaba.Senin anlayacağın dilde yazıyoruz. "GO HOME SOSA".Yönetime de;"NE OLUR GÖNDERİN ŞUNU".
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Muslera'dan öz eleştiri!
Toplam 1
Yorum
muslera Hava topu yan top masallarıyla Musleraya kulp takmak isteyen önce diğer kalecilere baksın. Musleranın kötü günü diğerlerinden açık ara iyidi
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