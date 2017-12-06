 Altınordu, Manisaspor'a geçit vermedi – Fotomaç – 06 Aralık 2017 ;
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    06 Aralık 2017, Çarşamba
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    , 'a geçit vermedi

    <a href="/index/altinordu?id=559a8934-5bfb-46c0-8a25-66c07253227e" class="" rel="tag">Altınordu</a>, <a href="/index/manisaspor?id=f4ba3377-4387-4766-8284-63e63c71f720" class="" rel="tag">Manisaspor</a>'a geçit vermedi

    TFF 1'inci Lig'de pazar günü Ege derbisinde deplasmanda 'la karşılaşacak rakibine son yıllarda geçit vermedi.

    İzmir temsilcisi, 'la oynadığı son 4 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik alarak üstünlük kurdu. Ligde 2014-15'te siyah-beyazlıları evinde 1-0, deplasmanda 6-1 mağlup eden , aynı sezon küme düşen rakibiyle geçen sezon tekrar 1'inci Lig'de buluştu. Geçen sezonun ilk yarısında İzmir'de oynanan randevu 1-1'lik beraberlikle sonuçlanırken kırmızı-lacivertliler Manisa'daki mücadeleyi 2-0 kazandı. , karşısındaki son yenilgisini ise 21 yıl önce 3 Mart 1996'da deplasmanda 4-1'lik skorla aldı.

    1. 06 Aralık 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 15:07
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