Altay’da göreve şampiyon hoca geldi
- 06 Aralık 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 00:10
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Büyüklük Terim'de kaldı!
Toplam 14
Yorum
tolga mesele tudorun sistemlerini allak bullak etmesi tudor takımla cok oynuyor ilk sistemi harikaydı ama maceracı tudor sistemi alt üst etti
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Disiplin sevkleri açıklandı
Toplam 3
Yorum
Hamıt ALLLAH ALLAH ben Beşiktasın 3 yıldızı formasında Biliyordum 6mımışki
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Trabzonspor'dan çok sert açıklama!
Toplam 9
Yorum
TCelcius Gayet doğru mantıklı ve yerinde bir yazı olmuş bazı şeyleri ifşa etmezsen şaklabanlar devam ediyor fb türk futbolunun en rezil takımıdır
Altay’da göreve şampiyon hoca geldi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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