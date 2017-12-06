 Altay’da göreve şampiyon hoca geldi – Fotomaç – 06 Aralık 2017 ;
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    06 Aralık 2017, Çarşamba
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    Altay’da göreve şampiyon hoca geldi

    Altay’da göreve şampiyon hoca geldi
    2. Lig Beyaz Grup'ta Altay'da Cüneyt Biçer'le yolların ayrılması sonrasında yeni hoca belli oldu. İzmir ekibi İsmet Taşdemir'le anlaştı. Son olarak Bugsaş'ta görev alan Taşdemir, geçen sezon Ankaragücü'nü TFF 1. Lig'e taşımıştı.
    1. 06 Aralık 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:10
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