 Eskişehirspor camiasının acı günü – Fotomaç – 05 Aralık 2017 ;
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    05 Aralık 2017, Salı
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    camiasının acı günü

    Eskişehirspor camiasının acı günü

    'un eski kaptanlarından Mehmet Dülger hayatını kaybetti.

    'un 1965 yılında kaptanlığını yapan Mehmet Dülger, hayatını kaybetti. 'Agop' lakaplı eski oyuncu, Eskişehirspor ile toplam 33 maça çıktı. 81 yaşındaki eski kaptan için Eskişehirspor'un resmi sitesinden bir başsağlığı mesajı yayınlandı. Mesajda, "1965 yılında Eskişehirsporumuzun kaptanlığını yapan 'Agop' lakaplı Mehmet Dülger'in vefatını derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma, Allah'tan rahmet, camiamıza ve sevenlerine sabır ve başsağlığı dileriz" denildi.
    1. 05 Aralık 2017, Salı
    2. Güncelleme: 15:19
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