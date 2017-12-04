Adanaspor'da beklenen istifa!
TFF 1. Lig takımlarından Adanaspor'un Teknik Direktörü Kemal Kılıç, görevinden istifa etti.
- 04 Aralık 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 17:05
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Sıra futbolculara geldi! Önce Belhanda...
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almanci belhandanin yerine birak selcuk inani, sinani koy ondan bin kat iyi oynar.tudor yedek kulubesini de kullanmasini bilmiyo
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Tudor'un kader tarihi 24 Aralık
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ayazmen baskan birde bakmisin tudorla mayis gelmis 3-5 sirada lig bitmis kepengler inmis iflas cekilmis sende birakir gidersin ne olacak baba ciflk
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