 Adanaspor'da beklenen istifa! – Fotomaç – 04 Aralık 2017 ;
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    04 Aralık 2017, Pazartesi
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    'da beklenen istifa!

    Adanaspor'da beklenen istifa!

    TFF 1. Lig takımlarından 'un Teknik Direktörü Kemal Kılıç, görevinden istifa etti.

    Kulübü'nden yapılan açıklamada, "İyi bir Adanalı ve Adanasporlu olan teknik adam Kemal Kılıç bugün başkanımız Bayram Akgül ile görüşerek istifasını yönetime sundu ve görevinden ayrıldı. Adanaspor A.Ş olarak verdiği hizmetten dolayı teşekkür eder, kendisine bundan sonraki futbol hayatında başarılar dileriz" denildi.
    1. 04 Aralık 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 17:05
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