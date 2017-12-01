Berke'den Webo yorumu: İnanamadım
TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu'nun genç kalecisi Berke Özer, çarpıcı açıklamalar yaptı.
İşte Berke'nin açıklamaları
"Yabancı sınırı, Türkler oynasın diyoruz ama maçtan sonra Pierre Webo ile forma değiştirdim. Sırılsıklam ter içindeydi. İnanamadım. 90 dakikada her pozisyonda bana baskıya geldi. Biraz onlara da bakmak lazım."
- 01 Aralık 2017, Cuma
- Güncelleme: 21:42
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Maicon'un eşi o harekete açıklık getirdi
Toplam 3
Yorum
gs evet hep öyle fenerin sahaya girdiği maçı hatırlattı kimisi arkadaşımı arıyordum kimisi kayıp eşyasını gibi uydurma ifadelerle salınmışlardı
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Dev derbide üstünlük Galatasaray'da!
Toplam 2
Yorum
Cafer almanci cosmussun bakiyorum saldir maldir.En son basaksehire saldirmistin, halen sicaktir herhalde, sonra aglama sizlama olmasin
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Ben Arfa'da Kocaman karar!
Toplam 8
Yorum
MEHMET FENERBAHÇEYE HAZIR OYNAYACAK FUTBOLCU LAZIM
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