 Berke Özer'den yabancı sınırı yorumu – Fotomaç – 01 Aralık 2017 ;
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    01 Aralık 2017, Cuma
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    Berke Özer'den yabancı sınırı yorumu

    Berke Özer'den yabancı sınırı yorumu

    TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu'nun genç kalecisi Berke Özer, çarpıcı açıklamalar yaptı.

    Altınordu kalecisi Berke Özer, Gazişehir Gaziantep'e 2-0 yenildikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu. Berke Özer, rakip takımın golcüsü Pierre Webo'yü överken yabancı sınırlaması konusuna da değindi.

    İşte Berke'nin açıklamaları

    "Yabancı sınırı, Türkler oynasın diyoruz ama maçtan sonra Pierre Webo ile forma değiştirdim. Sırılsıklam ter içindeydi. İnanamadım. 90 dakikada her pozisyonda bana baskıya geldi. Biraz onlara da bakmak lazım."
    1. 01 Aralık 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 23:46
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