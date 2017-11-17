Dadaşlar’da parola: Üç Puan
TFF 1. Lig’de B.B.Erzurumspor, Cumartesi günü kendi evinde konuk edeceği Ümraniye spor maçının hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör Altıparmak, “Bu önemli maçtan üç puan alarak haftayı galibiyetle kapatmak istiyoruz” dedi.
Taraftarlardan destek bekleyen Teknik Direktör Mehmet Altıparmak, "Antrenman günlüğümüzde oyuncularımın kazanma arzusu ile birlikte rakibimizi analiz ederek bu maçtan üç puan almak istiyoruz. İnşallah taraftarlarımızın desteği ile bu önemli maçtan puan alarak haftayı kapatmak istiyoruz." diye konuştu.
- 17 Kasım 2017, Cuma
- Güncelleme: 10:50
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''Sabotaj olsa gereğini yaparım''
Toplam 13
Yorum
anti kocaman takımı senden başka sabote eden yok bence
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Gomis yine gönülleri fethetti!
Toplam 2
Yorum
**UEFAKUPALI KADIKOEYKUPALI** bizim cakma türk futbol yildizari örnek alsin,para gece kulübüne yatirmakla adam olunmuyor,helal olsun GOMIS
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Topal’a Başakşehir kancası
Toplam 6
Yorum
sdf sdf visca ile takas edin ama yoook siz emreyle edersiniz dimi
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