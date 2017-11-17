 Dadaşlar’da parola: Üç Puan – Fotomaç – 17 Kasım 2017 ;
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    17 Kasım 2017, Cuma
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    Dadaşlar’da parola: Üç Puan

    Dadaşlar’da parola: Üç Puan

    ’de B.B., Cumartesi günü kendi evinde konuk edeceği Ümraniye spor maçının hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör Altıparmak, “Bu önemli maçtan üç puan alarak haftayı galibiyetle kapatmak istiyoruz” dedi.

    Kazım Karabekir Stadyumu'nda Teknik Direktör Mehmet Altıparmak nezaretinde çalışmalarını tamamlayan B.B. 'da mavi-beyazlı oyuncuların hırslı antrenmanı göz doldurdu.

    Taraftarlardan destek bekleyen Teknik Direktör Mehmet Altıparmak, "Antrenman günlüğümüzde oyuncularımın kazanma arzusu ile birlikte rakibimizi analiz ederek bu maçtan üç puan almak istiyoruz. İnşallah taraftarlarımızın desteği ile bu önemli maçtan puan alarak haftayı kapatmak istiyoruz." diye konuştu.
    1. 17 Kasım 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 10:50
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