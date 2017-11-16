"Yaptığım iş gerçek anlamda 'Don Kişot'luk"
TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu'nun kulüp başkanı Seyit Mehmet Özkan, "Herkes başarı odaklıyken biz süreç odaklıyız. Herkes günlük yaşarken biz proje yapıyoruz." dedi.
Doğa Kolejinin Mavişehir Bilim 3 Yerleşkesi'nde öğrencilerle bir araya gelen Özkan, yaptığı konuşmada, Altınordu'nun Türkiye Cumhuriyeti ile yaşıt olduğunu, kulübün Süleyman Ferit Eczacıbaşı gibi Türk sanayisinin önemli bir ismi tarafından kurulduğunu kaydetti.
Altınordu'da "Don Kişot"luğa soyunduğunu belirten Özkan, "Futbola yatırımın olmadığı bir ülkede yaşamanın zorluğunu çekiyoruz. Herkes başarı odaklıyken biz süreç odaklıyız. Herkes günlük yaşarken biz proje yapıyoruz. Bu nedenle de yaptığım iş gerçek anlamda 'Don Kişot'luk ama ben zorluklardan asla yılmam." diye konuştu.
Özkan, Türkiye liglerindeki yabancı sayısıyla ilgili son düzenlemenin yerli futbolcuların piyasa değerini normal düzeye çekme düşüncesiyle yapıldığını aktararak, şu ifadeleri kullandı:
"Ancak ne yazık ki sonuç hedeflendiği gibi olmadı. Bazen böyle durumlar yaşanabiliyor. Doğal yetenekli insanların çok olduğu genç bir nüfusa sahibiz. Ülke olarak kültürlerin kesişim noktasındayız ve bu coğrafyada çok önemli avantajlarımız var. Uzun vadeli, her adımı planlanmış iyi bir planla Türk futbolunun düzlüğe çıkacağına inanıyorum."
- 16 Kasım 2017, Perşembe
- Güncelleme: 14:14
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Kwadwo Asamoah’a kanca!
Toplam 9
Yorum
firat_ankarali Fener şamaroğlanına döndü,pepe'ye negredo'ya da teklifte bulundular,havalarını aldılar. kim gelir fenere Allah aşkına!!!
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Fener'den Oğuzhan bombası!
Toplam 42
Yorum
BEŞİKTAŞLI_1977 AZİZ YILDIRIM BİLİYOR Kİ FENERBAHÇEDE ŞUAN BEŞİKTAŞTA OYNAYACAK FUTBOLCU YOK.LENS BİLE İLK 11'E GİREMİYOR GİDİN HESAP EDİN.ADAM ÇOK RAHAT:-)
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Drogba dönüyor
Toplam 10
Yorum
süper gs Arda takımın başına geçince, drogbada sportif direktör olunca gs ı kimse tutamaz.
"Yaptığım iş gerçek anlamda 'Don Kişot'luk" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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