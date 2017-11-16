 "Yaptığım iş gerçek anlamda 'Don Kişot'luk" – Fotomaç – 16 Kasım 2017 ;
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    16 Kasım 2017, Perşembe
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    "Yaptığım iş gerçek anlamda 'Don Kişot'luk"

    "Yaptığım iş gerçek anlamda 'Don Kişot'luk"

    ekiplerinden 'nun kulüp başkanı , "Herkes başarı odaklıyken biz süreç odaklıyız. Herkes günlük yaşarken biz proje yapıyoruz." dedi.

    Doğa Kolejinin Mavişehir Bilim 3 Yerleşkesi'nde öğrencilerle bir araya gelen Özkan, yaptığı konuşmada, 'nun Türkiye Cumhuriyeti ile yaşıt olduğunu, kulübün Süleyman Ferit Eczacıbaşı gibi Türk sanayisinin önemli bir ismi tarafından kurulduğunu kaydetti.

    Altınordu'da "Don Kişot"luğa soyunduğunu belirten Özkan, "Futbola yatırımın olmadığı bir ülkede yaşamanın zorluğunu çekiyoruz. Herkes başarı odaklıyken biz süreç odaklıyız. Herkes günlük yaşarken biz proje yapıyoruz. Bu nedenle de yaptığım iş gerçek anlamda 'Don Kişot'luk ama ben zorluklardan asla yılmam." diye konuştu.

    Özkan, Türkiye liglerindeki yabancı sayısıyla ilgili son düzenlemenin yerli futbolcuların piyasa değerini normal düzeye çekme düşüncesiyle yapıldığını aktararak, şu ifadeleri kullandı:

    "Ancak ne yazık ki sonuç hedeflendiği gibi olmadı. Bazen böyle durumlar yaşanabiliyor. Doğal yetenekli insanların çok olduğu genç bir nüfusa sahibiz. Ülke olarak kültürlerin kesişim noktasındayız ve bu coğrafyada çok önemli avantajlarımız var. Uzun vadeli, her adımı planlanmış iyi bir planla Türk futbolunun düzlüğe çıkacağına inanıyorum."

    1. 16 Kasım 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 14:14
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