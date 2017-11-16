 TFF 1. Lig'de 12. haftanın perdesi açılıyor – Fotomaç – 16 Kasım 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    16 Kasım 2017, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    'de 12. haftanın perdesi açılıyor

    TFF 1. Lig'de 12. haftanın perdesi açılıyor

    Futbolda 'de 12. hafta heyecanı, MKE Ankaragücü-Denizlispor karşılaşmasıyla başlayacak.

    Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 12. haftanın maç programı şöyle:

    Yarın:

    18.00 MKE Ankaragücü-Denizlispor (Ankara 19 Mayıs)

    18 Kasım Cumartesi:

    13.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Ümraniyespor (Erzurum Kazım Karabekir)

    13.00 Grandmedical Manisaspor-Elazığspor (Manisa 19 Mayıs)

    15.30 Adana Demirspor-Gazişehir Gaziantep (5 Ocak Fatih Terim)

    19 Kasım Pazar:

    13.00 Samsunspor-Adanaspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

    13.00 Balıkesirspor Baltok-Eskişehirspor (Balıkesir Atatürk)

    15.30 Altınordu-Akın Çorap Giresunspor (Bornova)

    18.00 Çaykur Rizespor-İstanbulspor (Çaykur Didi)

    20 Kasım Pazartesi:

    18.00 Gaziantepspor-Boluspor (Gaziantep)

    1. 16 Kasım 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 09:33
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    TFF 1. Lig'de 12. haftanın perdesi açılıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.