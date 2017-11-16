TFF 1. Lig'de 12. haftanın perdesi açılıyor

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 12. haftanın maç programı şöyle:

Yarın:

18.00 MKE Ankaragücü-Denizlispor (Ankara 19 Mayıs)

18 Kasım Cumartesi:

13.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Ümraniyespor (Erzurum Kazım Karabekir)

13.00 Grandmedical Manisaspor-Elazığspor (Manisa 19 Mayıs)

15.30 Adana Demirspor-Gazişehir Gaziantep (5 Ocak Fatih Terim)

19 Kasım Pazar:

13.00 Samsunspor-Adanaspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

13.00 Balıkesirspor Baltok-Eskişehirspor (Balıkesir Atatürk)

15.30 Altınordu-Akın Çorap Giresunspor (Bornova)

18.00 Çaykur Rizespor-İstanbulspor (Çaykur Didi)

20 Kasım Pazartesi:

18.00 Gaziantepspor-Boluspor (Gaziantep)