TFF 1. Lig'de 12. haftanın perdesi açılıyor
Futbolda TFF 1. Lig'de 12. hafta heyecanı, MKE Ankaragücü-Denizlispor karşılaşmasıyla başlayacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 12. haftanın maç programı şöyle:
Yarın:
18.00 MKE Ankaragücü-Denizlispor (Ankara 19 Mayıs)
18 Kasım Cumartesi:
13.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Ümraniyespor (Erzurum Kazım Karabekir)
13.00 Grandmedical Manisaspor-Elazığspor (Manisa 19 Mayıs)
15.30 Adana Demirspor-Gazişehir Gaziantep (5 Ocak Fatih Terim)
19 Kasım Pazar:
13.00 Samsunspor-Adanaspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)
13.00 Balıkesirspor Baltok-Eskişehirspor (Balıkesir Atatürk)
15.30 Altınordu-Akın Çorap Giresunspor (Bornova)
18.00 Çaykur Rizespor-İstanbulspor (Çaykur Didi)
20 Kasım Pazartesi:
18.00 Gaziantepspor-Boluspor (Gaziantep)
- 16 Kasım 2017, Perşembe
- Güncelleme: 09:33
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Fener'den Oğuzhan bombası!
Toplam 22
Yorum
Haydar Sırf bu yüzden BJK Oğuzhan sız oynama formülleri arıyor. Bulamayıp puan kaybedince mecburen kullanıyorlar. Söke söke alacaklar.
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‘Paşa keyfi bilir’
Toplam 3
Yorum
GERCEK FENERLİ RVP SKATLANMIŞTIR SAKATLIĞI GEÇTİKDEN SONRA FENERBAHÇEYİ ŞAMPİYON YAPACAKTIR.
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Savaşan Hollandalı
Toplam 5
Yorum
fenerli forma bulamayan adamı fener ne yapacak
TFF 1. Lig'de 12. haftanın perdesi açılıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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