 Rizespor’da sabır çağrısı – Fotomaç – 16 Kasım 2017 ;
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    16 Kasım 2017, Perşembe
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    Rizespor’da sabır çağrısı

    Rizespor’da sabır çağrısı
    TFF 1. Lig'in favorisi olmasına rağmen istediği sonuçları alamayan Ç.Rizespor'da Başkan Hasan Kemal Yardımcı, İstanbul maçı öncesi sabır ve sükunet çağrısı yaptı. Hiç kimsenin tahmin etmediği zor bir dönemden geçtiklerini ifade eden Yardımcı, "Gerçeğin farkındayız. Başarısız tablodan uzaklaşmak için gayret sarf ediyoruz. Şampiyonluk yarışından kopmamak için sabır ve sükunet içerisinde çalışmaya devam ediyoruz. Toparlanmak mecburiyetindeyiz" dedi.
    1. 16 Kasım 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:52
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