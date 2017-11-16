Rizespor’da sabır çağrısı

TFF 1. Lig'in favorisi olmasına rağmen istediği sonuçları alamayan Ç.Rizespor'da Başkan Hasan Kemal Yardımcı, İstanbul maçı öncesi sabır ve sükunet çağrısı yaptı. Hiç kimsenin tahmin etmediği zor bir dönemden geçtiklerini ifade eden Yardımcı, "Gerçeğin farkındayız. Başarısız tablodan uzaklaşmak için gayret sarf ediyoruz. Şampiyonluk yarışından kopmamak için sabır ve sükunet içerisinde çalışmaya devam ediyoruz. Toparlanmak mecburiyetindeyiz" dedi.