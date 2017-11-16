 MİY Yönetiminden Vali Su'ya ziyaret – Fotomaç – 16 Kasım 2017 ;
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    16 Kasım 2017, Perşembe
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    MİY Yönetiminden 'ya ziyaret

    MİY Yönetiminden <a href="/index/vali-su?id=8f23a60a-a39e-489d-9e86-00b05a16aac5" class="" rel="tag">Vali Su</a>'ya ziyaret

    'nun yeni Yönetim Kurulu, Başkan Hamit İzol önderliğinde Vali Ali İhsan Su'yu ziyaret etti.

    Valilik makamında gerçekleşen ziyarette Başkan izol, Yönetim Kurulu'nu 'ya tanıttı. Takımın geleceğine yönelik yapılacak projeleri paylaşan İzol, birliktelik mesajları verdi. Kabulde konuşan , ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Başkan İzol ve yönetimine yeni görevlerinde başarı diledi. Fikir alışverişi ve sohbet ile devam eden ziyaret, hatıra fotoğraflarının çekilmesinin ardından sona erdi.

    1. 16 Kasım 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 10:55
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