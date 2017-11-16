MİY Yönetiminden Vali Su'ya ziyaret
MERSİN İdman Yurdu'nun yeni Yönetim Kurulu, Başkan Hamit İzol önderliğinde Vali Ali İhsan Su'yu ziyaret etti.
Valilik makamında gerçekleşen ziyarette Başkan izol, Yönetim Kurulu'nu Vali Su'ya tanıttı. Takımın geleceğine yönelik yapılacak projeleri paylaşan İzol, birliktelik mesajları verdi. Kabulde konuşan Vali Su, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Başkan İzol ve yönetimine yeni görevlerinde başarı diledi. Fikir alışverişi ve sohbet ile devam eden ziyaret, hatıra fotoğraflarının çekilmesinin ardından sona erdi.
- 16 Kasım 2017, Perşembe
- Güncelleme: 10:55
-
Fener'den Oğuzhan bombası!
Toplam 22
Yorum
Haydar Sırf bu yüzden BJK Oğuzhan sız oynama formülleri arıyor. Bulamayıp puan kaybedince mecburen kullanıyorlar. Söke söke alacaklar.
-
‘Paşa keyfi bilir’
Toplam 3
Yorum
GERCEK FENERLİ RVP SKATLANMIŞTIR SAKATLIĞI GEÇTİKDEN SONRA FENERBAHÇEYİ ŞAMPİYON YAPACAKTIR.
-
Savaşan Hollandalı
Toplam 5
Yorum
fenerli forma bulamayan adamı fener ne yapacak
MİY Yönetiminden Vali Su'ya ziyaret haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.