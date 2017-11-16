Valilik makamında gerçekleşen ziyarette Başkan izol, Yönetim Kurulu'nu Vali Su'ya tanıttı. Takımın geleceğine yönelik yapılacak projeleri paylaşan İzol, birliktelik mesajları verdi. Kabulde konuşan Vali Su, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Başkan İzol ve yönetimine yeni görevlerinde başarı diledi. Fikir alışverişi ve sohbet ile devam eden ziyaret, hatıra fotoğraflarının çekilmesinin ardından sona erdi.