Lösemili Kadircan’a Samsunspor morali
14 yaşındaki lösemi hastası Kadircan Bahar, hayranı olduğu Samsunspor’un antrenmanına gelerek futbolcularla tanıştı, hatıra fotoğrafı çektirdi.
Antrenman öncesinde açıklamalarda bulunan Engin İpekoğlu, "Şu anda Kenan Karışık ve Ahmet Cebe'nin sakatlıkları devam ediyor. İkisi de takımdan ayrı düz koşu yaptılar. Bu sakatlıklar çok önemli olamasa da futbolcuları rahatsız ediyor. Bu sıkıntılara rağmen hücum oyuncularımız Ayite ve Angan takımla beraber çalışmalara başladılar. Onların da son durumuna bakacağız. Adanaspor maçında taraftarlarımızdan sabırlı bir şekilde bizleri son dakikaya kadar desteklemelerini istiyorum. Golün ne zaman geleceği belli değil. 90. dakikada da gol gelebilir. Pazar günü sahaya çıkacak oyuncularım kazanmak için ellerinden geleni yapacaklar. Milli takım arasını yükleme yaparak geçirdik. Bu arada sakat oyunculardan bazıları da aramıza katıldı. Milli Takım arasını en iyi şekilde değerlendirdiğimizi düşünüyorum. İnşallah bu hazırlıklarımız Adanaspor maçına olumlu yansır" dedi.
Samsunspor Pazar günü saat 13.00'te Adanaspor'u ağırlayacak.
- 16 Kasım 2017, Perşembe
- Güncelleme: 17:46
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Fener'den Oğuzhan bombası!
Toplam 59
Yorum
hüseyin zamanında iyi transferler yapmazlar kongre var diye veriyorlar gazı yaptıkları tranferler belli yapamıyorsanız bırakın yapan birileri çıkar
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Real Madrid'de Ronaldo depremi!
Toplam 1
Yorum
karakartal fakat psg mbappeyi verip ronaldoyu alırsa şaşırmam işte o zaman psg bomba olur bombaaa
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Fener'den Oğuzhan bombası!
Toplam 59
Yorum
BJK 1903 ALEX10.:BJK BARCELON DEYIL AMA OLMA YOLUNDA ILERIYOR ORMAN SAYESINDE AMA FB SE YILDIRIM SAYESINDE REAL BESTIS OLMA YOLUNDA FARKI ANALDINMI:)
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