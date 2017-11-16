Haftanın hakemleri belli oldu
TFF 1. Lig'de 12. hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligin 12. hafta maçlarında düdük çalacak hakemler şunlar:
Yarın:
18.00 MKE Ankaragücü-Denizlispor: Murat Özcan
18 Kasım Cumartesi:
13.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Ümraniyespor: Barış Şimşek
13.00 Grandmedical Manisaspor-Elazığspor: Ramazan Keleş
15.30 Adana Demirspor-Gazişehir Gaziantep: Erkan Özdamar
19 Kasım Pazar:
13.00 Samsunspor-Adanaspor: Erkan Engin
13.00 Balıkesirspor Baltok-Eskişehirspor: Yiğit Arslan
15.30 Altınordu-Akın Çorap Giresunspor: Serkan Tokat
18.00 Çaykur Rizespor-İstanbulspor: Koray Gençerler
20 Kasım Pazartesi:
18.00 Gaziantepspor-Boluspor: Emre Malok
- 16 Kasım 2017, Perşembe
- Güncelleme: 17:48
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Fener'den Oğuzhan bombası!
Toplam 57
Yorum
ALEX10 BJKYİ NE SANIYORSUNUZ HEMEN BARCELONAMI OLDUNUZ. TR DE KÜLÜPLERİN HEPSİ AMATÖRCE YÖNETİLİYOR. BİKAÇ SENE BASARILI OLDUNUZ DİYE HEMEN UÇMAYN
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İngilizler çıldırdı
Toplam 26
Yorum
BÖYLE HABERE BÖYLE YORUM LAN İYİCE SAÇMALAMAYA BAŞLADINIZ SİZİN HABERCİLİĞİNİZE BEN NE DİYEYİM
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Leipzig'den Talisca hamlesi!
Toplam 18
Yorum
SSS DEVMİ :)) BAYERN NE OLUYOR O ZAMAN..
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