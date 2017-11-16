 Haftanın hakemleri belli oldu – Fotomaç – 16 Kasım 2017 ;
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    16 Kasım 2017, Perşembe
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    Haftanın hakemleri belli oldu

    Haftanın hakemleri belli oldu

    'de 12. hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler belli oldu.

    Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligin 12. hafta maçlarında düdük çalacak hakemler şunlar:

    Yarın:

    18.00 MKE Ankaragücü-Denizlispor: Murat Özcan

    18 Kasım Cumartesi:

    13.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Ümraniyespor: Barış Şimşek

    13.00 Grandmedical Manisaspor-Elazığspor: Ramazan Keleş

    15.30 Adana Demirspor-Gazişehir Gaziantep: Erkan Özdamar

    19 Kasım Pazar:

    13.00 Samsunspor-Adanaspor: Erkan Engin

    13.00 Balıkesirspor Baltok-Eskişehirspor: Yiğit Arslan

    15.30 Altınordu-Akın Çorap Giresunspor: Serkan Tokat

    18.00 Çaykur Rizespor-İstanbulspor: Koray Gençerler

    20 Kasım Pazartesi:

    18.00 Gaziantepspor-Boluspor: Emre Malok

    1. 16 Kasım 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 17:48
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