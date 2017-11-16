Haftanın hakemleri belli oldu
TFF 1. Lig'de 12. hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligin 12. hafta maçlarında düdük çalacak hakemler şunlar:
Yarın:
18.00 MKE Ankaragücü-Denizlispor: Murat Özcan
18 Kasım Cumartesi:
13.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Ümraniyespor: Barış Şimşek
13.00 Grandmedical Manisaspor-Elazığspor: Ramazan Keleş
15.30 Adana Demirspor-Gazişehir Gaziantep: Erkan Özdamar
19 Kasım Pazar:
13.00 Samsunspor-Adanaspor: Erkan Engin
13.00 Balıkesirspor Baltok-Eskişehirspor: Yiğit Arslan
15.30 Altınordu-Akın Çorap Giresunspor: Serkan Tokat
18.00 Çaykur Rizespor-İstanbulspor: Koray Gençerler
20 Kasım Pazartesi:
18.00 Gaziantepspor-Boluspor: Emre Malok
- 16 Kasım 2017, Perşembe
- Güncelleme: 14:24
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Kwadwo Asamoah’a kanca!
Toplam 9
Yorum
firat_ankarali Fener şamaroğlanına döndü,pepe'ye negredo'ya da teklifte bulundular,havalarını aldılar. kim gelir fenere Allah aşkına!!!
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Fener'den Oğuzhan bombası!
Toplam 42
Yorum
BEŞİKTAŞLI_1977 AZİZ YILDIRIM BİLİYOR Kİ FENERBAHÇEDE ŞUAN BEŞİKTAŞTA OYNAYACAK FUTBOLCU YOK.LENS BİLE İLK 11'E GİREMİYOR GİDİN HESAP EDİN.ADAM ÇOK RAHAT:-)
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Drogba dönüyor
Toplam 10
Yorum
süper gs Arda takımın başına geçince, drogbada sportif direktör olunca gs ı kimse tutamaz.
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