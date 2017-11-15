 Manisaspor'a Hüseyin'den kötü haber – Fotomaç – 15 Kasım 2017 ;
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    15 Kasım 2017, Çarşamba
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    'a Hüseyin'den kötü haber

    Manisaspor'a Hüseyin'den kötü haber

    TFF 1'inci Lig'de son 2 maçını kaybederek düşme hattından kurtulamayan Grandmedical 'da stoper Hüseyin Tok'un yeniden sakatlanması keyifleri kaçırdı.

    Siyah-beyazlıların Göztepe'ye 2-0 yenildiği hazırlık maçında sakatlanarak sahayı terk etmek zorunda kalan deneyimli savunmacının sağ dizinde zorlanma olduğu ve 2 hafta takımdan ayrı kalacağı açıklandı. Tedavisine başlanan Hüseyin, ligde iç sahada oynanacak Elazığspor ve Adana Demirspor randevularında forma giyemeyecek. Tecrübeli stoper, daha önce de uzun süreli sakatlık geçirmişti. Siyah-beyazlı ekipte çapraz bağları kopan Mehmet Enes ve geçirdiği trafik kazası nedeniyle omzundan sakatlanan Uğur da kadroda yer almayacak.

    1. 15 Kasım 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 14:01
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