Manisaspor'a Hüseyin'den kötü haber
TFF 1'inci Lig'de son 2 maçını kaybederek düşme hattından kurtulamayan Grandmedical Manisaspor'da stoper Hüseyin Tok'un yeniden sakatlanması keyifleri kaçırdı.
Siyah-beyazlıların Göztepe'ye 2-0 yenildiği hazırlık maçında sakatlanarak sahayı terk etmek zorunda kalan deneyimli savunmacının sağ dizinde zorlanma olduğu ve 2 hafta takımdan ayrı kalacağı açıklandı. Tedavisine başlanan Hüseyin, ligde iç sahada oynanacak Elazığspor ve Adana Demirspor randevularında forma giyemeyecek. Tecrübeli stoper, daha önce de uzun süreli sakatlık geçirmişti. Siyah-beyazlı ekipte çapraz bağları kopan Mehmet Enes ve geçirdiği trafik kazası nedeniyle omzundan sakatlanan Uğur da kadroda yer almayacak.
- 15 Kasım 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 14:01
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Cenk'e 9 teklif var
Toplam 8
Yorum
eraycan satmayalım yerli golcü bulmak zor büyük takımlar oyuncu satmaz alır cenk bizim geleceğimiz biz alalım messiyi satarlar mı cenk kelmalı
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Hakan Balta kramponlarını asıyor
Toplam 5
Yorum
batuhan hiçbirşey demiyorumda hakan balta onca yıl okadar az paraya bu kadar iyi futbol oynadı şimdi doğruysa eğer levent tüzemenin dedigi olmuşmu ?
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''Arda bir enkaza dönüştü''
Toplam 1
Yorum
Malesef Ardanın kendine faydası yok.Bitmiş birisi kesinlikle profesyonel değil,çalışmak yerine Egosunu geliştirdi, Barca sana hep 10 gömlek fazlaydı
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