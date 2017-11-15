 Kalpar güveniyor – Fotomaç – 15 Kasım 2017 ;
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    15 Kasım 2017, Çarşamba
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    Kalpar güveniyor

    Kalpar güveniyor
    Elazığ'ın yeni teknik direktörü Hüseyin Kalpar, Manisa maçı için temkinli konuştu. Kalpar, "Kazanmanın gereklerini iyi yapmak gerekiyor, doğru koşu yapmak, doğru mücadele etmek gerekiyor. Hiçbir bahanemiz yok ve çıkıp aslanlar gibi, kazanma hüviyetinde bir takım olmamız lazım" ifadelerini kullandı.
    1. 15 Kasım 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:53
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