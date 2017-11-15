Kalpar güveniyor

Elazığ'ın yeni teknik direktörü Hüseyin Kalpar, Manisa maçı için temkinli konuştu. Kalpar, "Kazanmanın gereklerini iyi yapmak gerekiyor, doğru koşu yapmak, doğru mücadele etmek gerekiyor. Hiçbir bahanemiz yok ve çıkıp aslanlar gibi, kazanma hüviyetinde bir takım olmamız lazım" ifadelerini kullandı.