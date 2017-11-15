Eskişehirspor'da Balıkesirspor mesaisi sürüyor

Eskişehirspor, TFF 1.Lig’in 12.haftasında karşılaşacağı Balıkesirspor Baltok maçı hazırlıklarına devam etti.

Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde gerçekleşen antrenman, Teknik Direktör Yücel İldiz yönetiminde gerçekleşti. 90 dakika süren antrenman, ısınma hareketleri ile başladı. İstasyon çalışması, 5'e2 top kapma ile devam eden antrenman, yarım saha oyun ile son buldu.