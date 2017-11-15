 Eskişehirspor'da Balıkesirspor mesaisi sürüyor – Fotomaç – 15 Kasım 2017 ;
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    15 Kasım 2017, Çarşamba
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    'da Balıkesirspor mesaisi sürüyor

    Eskişehirspor'da Balıkesirspor mesaisi sürüyor

    , TFF 1.Lig’in 12.haftasında karşılaşacağı Balıkesirspor Baltok maçı hazırlıklarına devam etti.

    Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde gerçekleşen antrenman, Teknik Direktör Yücel İldiz yönetiminde gerçekleşti. 90 dakika süren antrenman, ısınma hareketleri ile başladı. İstasyon çalışması, 5'e2 top kapma ile devam eden antrenman, yarım saha oyun ile son buldu.
    1. 15 Kasım 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 17:26
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