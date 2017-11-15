Denizlispor'da tesisler yenileniyor
Denizlispor altyapı takımlarının kullandığı tesisler yenilenmeye devam ediyor.
- 15 Kasım 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 12:10
-
Dinlenmem lazım
Toplam 17
Yorum
BEŞİKTAŞ are you ŞAKA ? ama güzel şaka kardeş hepimiz UÇAN HOLLANDALIYIZ ! beyler bir reklam vardı tıklayınca ROBEN geliyordu ? ne oldu o iş ? :)
-
Dinlenmem lazım
Toplam 17
Yorum
BEŞİKTAŞ beyler kızmayın da size müstahak ! Allahım çok şükür verilecek sadakamız varmış ! iyiki Bjk gelmedi gelemedi ! sen büyüksün Yarabim.........
-
2.'lik bizi kesmez!
Toplam 6
Yorum
ASLAN PENÇESİ 1905 BAŞAKŞEHİR MAÇINI ALIN VE PUANI YÜKSELTİN.DURAN TOPDAN GOL YENİLİYOR.ÇÜNKÜ UYUYORSUNUZ.GOLCÜLERİ ÇOK GOL ATMALIDIR.DEFANSIN HATASI OLMAMALID
Denizlispor'da tesisler yenileniyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.