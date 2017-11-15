 Denizlispor'da tesisler yenileniyor – Fotomaç – 15 Kasım 2017 ;
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    15 Kasım 2017, Çarşamba
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    'da tesisler yenileniyor

    <a href="/index/denizlispor?id=5839a3de-1a21-4241-b466-d56efbcf18cc" class="" rel="tag">Denizlispor</a>'da tesisler yenileniyor

    altyapı takımlarının kullandığı tesisler yenilenmeye devam ediyor.

    'dan yapılan açıklama ile alt yapıya ait tesislerin yenilenmesi konusunda, Denizli Büyükşehir Belediyesi ve Pamukkale İlçe Belediyesi'nin desteği ile tesislerde bakım onarım yapılacak. Başkanı Mustafa Üstek'in, Başkarcı Altyapı Tesisleri'nin, Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından, Kınıklı Altyapı Tesisleri'nin ise Pamukkale Belediyesi tarafından yenilenmesi ile ilgili görüşmelerin yapıldığı belirtildi. Tesislerin yenilenmesi konusunda Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet İbanoğlu ile görüşen Başkan Mustafa Üstek çalışmaların kısa sürede hayata geçeceğini belirtti.
    1. 15 Kasım 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 12:10
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