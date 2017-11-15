Çaykur Rizespor sabır bekliyor

Yardımcı, yaptığı açıklamada, milli maçlar arasında takım üzerindeki olumsuz havayı değiştirmek için çalışmaları sürdürdüklerini belirtti. Hiç kimsenin tahmin etmediği zor bir dönemden geçtiklerini ifade eden Yardımcı, "Gerçeğin farkındayız. Başarısız tablodan uzaklaşmak için gayret sarf ediyoruz. Şampiyonluk yarışından kopmamak için sabır ve sükunet içerisinde çalışmaya devam ediyoruz. Toparlanmak mecburiyetindeyiz." dedi.

Alınan kötü sonuçlara rağmen moralli olduklarının altını çizen Yardımcı, "Biz takımımıza ve teknik ekibimize güveniyoruz. Bunu başaracaklarına inancımız tam. Moral bozmak yok. Milli aradan iyi döneceğimizden kaygım yok." diye konuştu. Başkan Yardımcı, hafta sonu karşılaşacakları İstanbulspor'un ligde iyi bir performans ortaya koyduğuna değinerek, şunları kaydetti:

"Rakibimiz iyi işler başardı. Özellikle deplasmanda çok az gol yiyorlar. Biz de son haftalarda az gol atıyoruz ama bu eksikliğimizi milli aradaki çalışma ile kapatacağımıza inanıyorum. Zor bir maç olacak. Beklentimiz 3 puan. Bunun için taraftarlarımızın birlik bütünlük içerisinde takımlarına destek olmasını istiyoruz."