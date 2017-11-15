 Balıkesirspor unvan koruyacak – Fotomaç – 15 Kasım 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    15 Kasım 2017, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    unvan koruyacak

    <a href="/index/balikesirspor?id=40b9d194-0662-4993-b746-f575f16c4731" class="" rel="tag">Balıkesirspor</a> unvan koruyacak

    TFF 1'inci Lig'de son olarak İstanbulspor'a deplasmanda 4-1 yenilerek 4'te 4 yapma fırsatını kaçıran Baltok, pazar günü evinde Eskişehirspor'la çıkacağı randevuda iç sahadaki namağlup unvanını korumayı hedefliyor.

    Taraftarının önünde oynadığı 5 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik alarak 11 puan toplayan Balıkesir, deplasman galibiyeti bulunmayan Es-Es karşısında puan kaybı yaşamak istemiyor. Kırmızı-beyazlılar aynı zamanda geçen sezon evinde 2-1, deplasmanda 3-2 mağlup olduğu rakibinden bu kez hesap kesmeyi planlıyor. Düşme hattında yer alan Eskişehirspor'un kaliteli bir kadroya sahip olduğunu dile getiren Teknik Direktör Can Cangök, "Play-Off yarışından kopmamak için kazanmak zorundayız. Üç puan dışında düşüncemiz yok" dedi. Ulusul Kulüp Lisansı alamayan iki takım da 3'er puanı silindi.

    1. 15 Kasım 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 16:04
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    unvan koruyacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.