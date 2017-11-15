Balıkesirspor unvan koruyacak
TFF 1'inci Lig'de son olarak İstanbulspor'a deplasmanda 4-1 yenilerek 4'te 4 yapma fırsatını kaçıran Balıkesirspor Baltok, pazar günü evinde Eskişehirspor'la çıkacağı randevuda iç sahadaki namağlup unvanını korumayı hedefliyor.
Taraftarının önünde oynadığı 5 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik alarak 11 puan toplayan Balıkesir, deplasman galibiyeti bulunmayan Es-Es karşısında puan kaybı yaşamak istemiyor. Kırmızı-beyazlılar aynı zamanda geçen sezon evinde 2-1, deplasmanda 3-2 mağlup olduğu rakibinden bu kez hesap kesmeyi planlıyor. Düşme hattında yer alan Eskişehirspor'un kaliteli bir kadroya sahip olduğunu dile getiren Teknik Direktör Can Cangök, "Play-Off yarışından kopmamak için kazanmak zorundayız. Üç puan dışında düşüncemiz yok" dedi. Ulusul Kulüp Lisansı alamayan iki takım da 3'er puanı silindi.
- 15 Kasım 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 16:04
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