 Altınordu, Tuncay Şanlı'yı konuk etti – Fotomaç – 15 Kasım 2017 ;
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    15 Kasım 2017, Çarşamba
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    , 'yı konuk etti

    Altınordu, Tuncay Şanlı'yı konuk etti

    Eski milli futbolcu , 'nun altyapısını mercek altına aldı. İzmir temsilcisinin Torbalı'daki Metin Oktay Tesisleri'ni gezen Şanlı, kulübün organizasyon yapısı, projeler ve uluslararası turnuvalar hakkında bilgiler aldı.

    'nun Türkiye'de çok büyük işler yaptığını belirten , "Altınordu tesisleri gerçek anlamda çok iyi. Bir futbolcunun yetişmesi için gereken her şey burada var. Aslında benim de böyle bir hayalim vardı ve başkan Seyit Mehmet Özkan bunu gerçekleştirmiş. Tesis açısından İngiltere'den bile çok önde bir yer. Altınordu, Türk gençliğine çok önemli bir yatırım yapıyor. Bunu yerinde görmekten dolayı çok mutluyum" dedi.
    Başkan Seyit Mehmet Özkan, "Hem Türkiye hem Avrupa deneyimi yaşamış, başarılı futbolcuları konuk etmek genç oyuncularımız için çok önemli. Yaşadığı deneyimlerini paylaştığı ve çocuklarımıza çok önemli detaylar aktardığı için Tuncay Şanlı'ya teşekkür ediyorum" diye konuştu. Tüm Türkiye'ye adını Fenerbahçe'de duyuran, daha sonra İngiltere'de Middlesbrough, Stoke City, Bolton Wanderers, Almanya'da Wolfsburg, Katar'da Umm Salal, Hindistan'da Pune City formaları giyen Tuncay Şanlı, teknik adam olarak Sakaryaspor'da görev aldı. Spor yorumculuğu yapan eski milli oyuncu, "Tempo, coşku, haydi Altınordu" isimli panele de katıldı.

    1. 15 Kasım 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 11:15
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